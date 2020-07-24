В Беларуси убрано 10 процентов зерновых

Источник материала: Ежедневник

Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) убраны в Беларуси с 221,2 тыс. га, или 10% планируемых площадей. Об этом говорят оперативные данные министерства сельского хозяйства и продовольствия .

Самые высокие темпы работ в настоящее время в Гомельской и Брестской областях - там убрано 27% и 17% площадей соответственно.

Согласно информации Минсельхозпрода, в целом по республике к 24 июля намолочено 814 тыс. тонн зерна при средней урожайности 36,8 ц/га (на 4,1 ц/га выше, чем на ту же дату прошлого года).

Урожайность выше прошлогодней демонстрируют все регионы, самая высокая отмечается в Гродненской области - 51,9 ц/га.

Как сообщалось, уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) в текущем году в сельхозорганизациях Беларуси составляет 2,2 млн га.

Предварительно валовой сбор зерна в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах ( в первоначальном весе) в 2020 году прогнозируется не менее 8,2 млн тонн.