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В Беларуси убрано 10 процентов зерновых
24.07.2020 12:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) убраны в Беларуси с 221,2 тыс. га, или 10% планируемых площадей. Об этом говорят оперативные данные министерства сельского хозяйства и продовольствия .
Самые высокие темпы работ в настоящее время в Гомельской и Брестской областях - там убрано 27% и 17% площадей соответственно.
Согласно информации Минсельхозпрода, в целом по республике к 24 июля намолочено 814 тыс. тонн зерна при средней урожайности 36,8 ц/га (на 4,1 ц/га выше, чем на ту же дату прошлого года).
Урожайность выше прошлогодней демонстрируют все регионы, самая высокая отмечается в Гродненской области - 51,9 ц/га.
Как сообщалось, уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) в текущем году в сельхозорганизациях Беларуси составляет 2,2 млн га.
Предварительно валовой сбор зерна в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах ( в первоначальном весе) в 2020 году прогнозируется не менее 8,2 млн тонн.
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Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) убраны в Беларуси с 221,2 тыс. га, или 10% планируемых площадей. Об этом говорят оперативные данные...
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