А если завтра потоп? Асфальт в лужи или что мешает строить на века - вопросы на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Мы никогда не станем богатой страной, если продолжим строить так, как будто завтра потоп или камни с неба. Неужели кто-то всерьез думает, что, закатывая свежий асфальт в лужи, получится что-то долговечное? А сколько прослужит дорожка, которую проложили чуть ли не по траве, без бордюров? А лужи-озера на пешеходных переходах и возле подъездов? И если сделано так по проекту, то в шею гнать таких проектировщиков. Не надо объяснять все погодой — лучше спросить с тех, кто принимал работу. Вот, например, давайте разберемся с примерами бесхозяйственности, которые нам прислали на « Доску позора » в этот раз.

Минск, улица Серова, 50. Неужели нельзя было сделать дорогу одной ширины, без сужения?



Фото предоставлено читателем

Орша, улица Якубовского, 11. С детьми ни на самокате, ни на велосипеде, ни на коляске пройти невозможно.



Фото предоставлено читателем

А еще здесь интересно установлена площадка для сбора мусора.













Могилев, улица Королева, 25. Дорожку во дворе «разбомбили» ради замены труб. Месяц прошел, а дорожку не восстановили.



Фото предоставлено читателем

Гродно. Вот такую новую дорожку можно наблюдать возле гимназии № 3. Автор фото интересуется: разве можно асфальт укладывать без бордюров, «вместе с травой и на траву»?



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Мирошниченко 51. После замены лифта на месте старой кнопки вызова лифта появились высокохудожественные зеленые прямоугольники. Видимо, краски другой не нашлось.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Понаморева, 12. Фото сделано правильно, горизонт не завален. Это скамейка установлена под углом.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Нововиленская, 10а. Здесь обнаружилось сразу несколько проблем. Например, на месте снесенного барака образовалась стихийная парковка. Люди пишут, что пустырь не облагорожен уже много лет. Также после сноса барака между домами № 10 и 10А часть тротуара была разрушена.









А еще из-за особенностей дворовой проектировки, коммунальные службы для вывоза мусора ездят по газону, так как нет сквозного проезда или разворотной площадки для мусоровоза или другой спецтехники.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Кольцова, 38. Крыльцо второго подъезда требует капитального ремонта, но сил хватает лишь на косметический, которого на долго не хватает.



Фото предоставлено читателем

Мозырь, более точный адрес не указывается. На видео мы видим, как асфальт засыпают в лужи и закатывают катком прямо под воду.

Минск. Читатель делится фото увиденных им проблем возле зданий на улицах Коммунистической, Куйбышева и Чичерина.









Мозырь, бульвар Юности. «Дорога в лужу здесь была всегда», — пишет автор фото.



Фото предоставлено читателем

А эта лужа, напоминающая озеро, находится у парка имени Ленина в Столбцах. Она здесь тоже почти всегда была и осталась даже после реконструкции парка.



Фото предоставлено читателем

Минск, Холмогорская, 53. В описании к фото сообщается, что решетка над приямком исчезла в сентябре 2019 года. Глубина его примерно полтора метра. Тротуар в этом месте примерно метр шириной, а если рядом паркуется авто и то меньше. А если упадет туда человек, хорошо если переломает ноги или руки. 115.бел только отписывается, что проблема внесена в план текущего ремонта. Обещали сделать во 2 квартале 2020 года. Фото актуально на 23 июля 2020-го.













Минск, Шугаева, 17−1. Люди пишут, что чуть больше месяца назад коммунальщики выполняли демонтаж лестницы, которая уже рассыпалась и развалилась. И все бы хорошо, но строительная техника, которая заезжала прямо на детскую площадку разрушила пешеходные дорожки и в таком виде и оставила.



Фото предоставлено читателем

Минск, Тикоцкого, 14. Над ливневой канализацией пропали решетки.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Гая, 38. Здесь, вероятно, кровля протекает — стены и потолок в подъезде так выглядят не просто так.



Фото предоставлено читателем

А напоследок — веселая заграничная история о невнимательности велосипедиста и бетоне: