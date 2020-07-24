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Чему удивляются гости и чем гордятся минчане? Анонс проекта «Свой путь. Большой город – большая гордость»

24.07.2020 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. СТВ продолжает премьерный показ специального документального проекта «Свой путь». Каких успехов достигла страна за последние четверть века и к чему стремится в будущем? Очередная серия посвящена Минску. 

Станет ли Минск законодателем моды в зелёной экономике? 

На что способны светила столичной медицины?

Чему удивляются гости и чем гордятся минчане?

Чему удивляются гости и чем гордятся минчане? Анонс проекта «Свой путь. Большой город – большая гордость»

Каким стал Минск за последние 25 лет и как будет развиваться дальше? Специальный документальный проект «Свой путь. Большой город – большая гордость». Смотрите 24 июля сразу после вечернего информационного канала на СТВ.  

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. СТВ продолжает премьерный показ специального документального проекта «Свой путь». Каких успехов достигла страна за последние четверть века и к...
 
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