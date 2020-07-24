|
Чему удивляются гости и чем гордятся минчане? Анонс проекта «Свой путь. Большой город – большая гордость»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. СТВ продолжает премьерный показ специального документального проекта «Свой путь». Каких успехов достигла страна за последние четверть века и к чему стремится в будущем? Очередная серия посвящена Минску.
Станет ли Минск законодателем моды в зелёной экономике?
На что способны светила столичной медицины?
Чему удивляются гости и чем гордятся минчане?
Каким стал Минск за последние 25 лет и как будет развиваться дальше? Специальный документальный проект «Свой путь. Большой город – большая гордость». Смотрите 24 июля сразу после вечернего информационного канала на СТВ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чему удивляются гости и чем гордятся минчане? Анонс проекта «Свой путь. Большой город – большая гордость»
Новости Беларуси. СТВ продолжает премьерный показ специального документального проекта «Свой путь». Каких успехов достигла страна за последние четверть века и к...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)