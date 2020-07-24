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«Они найдут счастливую жизнь в стране под названием Республика Беларусь». Чем занимаются в Молодёжном парламенте
Источник материала: СТВ
Путь к успеху долог и тернист. Приехав из Борисова в столицу, ещё в юности он решил посвятить свою жизнь работе в общественных организациях и поступил в Академию управления при Президенте Республики Беларусь.
Уже с 1-го курса принимал участие в огромном количестве столичных и республиканских проектов, а на последних курсах и вовсе представлял Синеокую за рубежом. Первую ступень высшего образования наш герой посвятил изучению экономики; поступив в магистратуру, выбрал уже государственное управление социальной сферой. На этой стезе молодой человек и остался.
В 2017 году Александра избрали председателем Общественного республиканского студенческого совета при Министре образования. Затем – делегатом страны в структуре молодёжной Межпарламентской ассамблеи.
Для Вас это было принципиальной целью, или скорее неожиданностью?
Дальше – больше. Сейчас Александр работает в Центральном аппарате республиканского предприятия «Белтаможсервис» начальником отдела идеологической и социальной работы.
Совсем недавно был создан Молодёжный парламент республики, в который вошёл и Александр. Процесс создания начался в 2017 году. 2 июля в Совете Республики прошло первое заседание Молодёжного парламента, в состав которого вошли 70 представителей от каждого региона страны. С гендерным балансом в парламенте никаких проблем – 35 представителей мужского пола и 35 девушек.
Какие соцсети сейчас задействуете?
Александр Бурда:
С уровня собственных достижений наш герой видит столицу прекрасным городом для жизни во всех аспектах. Отдельное место здесь отводится молодёжным движениям. Молодых людей слышат и прислушиваются, они всегда могут найти поддержку своих инициатив.
Александр Бурда:
Отдельное место в сердце молодого человека занимает патриотизм. Александр считает: память о войне наш народ должен пронести через поколения. В этом, как и многим другим, молодому человеку помогает работа. К примеру, филиалы «Белтаможсервиса» находятся в разных областных центрах – за ними закреплены объекты массовых захоронений или мемориалы, которые работники поддерживают в чистоте и порядке, а также проводят мероприятия по благоустройству. В частности, Центральный аппарат шефствует над мемориальным комплексом «Хатынь».
С раннего детства нашего героя учили простым истинам: любить семью, страну и землю, на которой родился. Сегодня молодой человек видит свою Родину как никогда перспективной и, как учили родители, безмерно гордится местом, в котором живёт.
Между тем, с каждым годом в стране увеличивается число руководителей в возрасте до 40 лет. Среди современных управленцев немало тех, к кому можно обратиться «молодой человек», и Александр – не исключение. Он считает, что для достижения высоких целей нужно обязательно подключать мотивацию, инициативность и готовность принимать ответственность за любой результат.
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«Они найдут счастливую жизнь в стране под названием Республика Беларусь». Чем занимаются в Молодёжном парламенте
Путь к успеху долог и тернист. Приехав из Борисова в столицу, ещё в юности он решил посвятить свою жизнь работе в общественных организациях и поступил в Академию...
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