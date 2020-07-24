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Первый после пандемии аукцион стартует в Великобритании: среди лотов – шедевры живописи

24.07.2020 12:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Первый после пандемии аукцион стартует в Великобритании: среди лотов – шедевры живописи

В Великобритании стартует первый после паузы из-за пандемии аукцион. Среди лотов – настоящие шедевры.

Пикассо, Рембрандт, Миро. Предварительную выручку с торгов оценивают до 185 млн фунтов. Число участников аукциона ограничено. Все они будут находиться в отдельной комнате, попасть в нее можно только по билету.

 

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В Великобритании стартует первый после паузы из-за пандемии аукцион. Среди лотов – настоящие шедевры. Пикассо, Рембрандт, Миро. Предварительную выручку с торгов...
 
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