«Смотри мне в глаза»: женщины сняли видео для ОМОНа с просьбой не выполнять преступные приказы

Источник материала: KYKY

Беларуски записали видео для омоновцев, в котором просят не выполнять заведомо незаконные приказы. В ролике в том числе показываются недавние брутальные задержаня людей на акциях солидарности, а голос за кадром, обращаясь к силовикам, спрашивает: «Ты именно так представлял себе свою работу?»

Вот что сказано в описании ролика

«Мы знаем, что многих из вас перевели на казарменный режим и лишили доступа в интернет. Мы знаем, что вам говорят о «майданутых», об «отмороженной оппозиции» и «подонках».

Но посмотрите на нас. Мы безоружны. Мы – такой же народ, как и вы, и мы не хотим войны.

Мы знаем о «бунте» в следственном комитете, когда целых семь следователей отказались фабриковать дело по Тихановскаму. А Алена, та самая беременная девушка, которую вместе с мужем задерживали целых 10 (!!!) человек, рассказывает, как стыдно было одному из сотрудников ОМОНа.

Мы знаем, что некоторым из вас стыдно выполнять приказы и хватать людей. Мы знаем, что вам страшно потерять работу, ведь «приказы не обсуждаются».

Но! Пожалуйста, помните, что:

Лицо, не исполнившее заведомо незаконный приказ или распоряжение, не подлежит уголовной ответственности. Статья 40 часть третья УК РБ».