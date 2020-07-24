ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Молодежь Беларуси может высказать предложения о развитии страны на платформе «Движение ВПЕРЕД»

24.07.2020 12:20 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси запускает платформу «Движение ВПЕРЕД». Цель проекта — консолидация молодежи, желающей прогрессивного движения Беларуси в будущее. Об этом сегодня в пресс-центре БЕЛТА сообщил председатель Молодежного парламента Егор Макаревич.

Молодежь Беларуси может высказать предложения о развитии страны на платформе «Движение ВПЕРЕД»
Егор Макаревич

«Лицами движения станут молодые белорусы, достигшие определенных результатов в своей сфере. Проект позволит сформировать образ Беларуси будущего, где каждый молодой человек сможет представить свою идею или проект на тему движения Беларуси вперед», — рассказал Егор Макаревич.

В социальных сетях также будет запущен хештег #ДвижениеВперед, под которым любой пользователь интернет-сообщества сможет разместить информацию о том, что он считает важным достижением Беларуси за период независимости, или высказать свое мнение о развитии страны в долгосрочной перспективе. Кроме того, уже запущен сайт Vpered.Online.

Молодежь Беларуси может высказать предложения о развитии страны на платформе «Движение ВПЕРЕД»
Во время пресс-конференции

«Это первый проект, который запускается под эгидой Молодежного парламента. Идея молодежной платформы «Движение ВПЕРЕД» появилась благодаря посылу объединить молодежь из разных сфер и с различными взглядами. К сожалению, мы видим сегодня попытки воздействовать на молодежь, призвать ее к каким-то деструктивным действиям, в том числе посредством Telegram-каналов. Безусловно, мы должны этому противостоять. Кроме того, благодаря молодежной платформе мы стремимся объединить конструктивную и думающую молодежь», — отметил председатель Молодежного парламента.

Участники движения и члены Молодежного парламента проведут встречи с молодежным активом всех областей и Минска, по итогам которых будет сформирован пул молодежных проектов, которые станут ключевыми в дальнейшей работе парламента. «Платформа предполагает формирование будущего Беларуси как независимого суверенного государства, которое развивается по той траектории, которую определяет только белорусский народ», — подчеркнул Егор Макаревич.

Молодежь Беларуси может высказать предложения о развитии страны на платформе «Движение ВПЕРЕД»

Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси начал работу 2 июля. В него входят 70 человек в возрасте от 18 лет до 31 года, которые представляют все области и Минск.

БЕЛТА.

Фото Андрея Покумейко.


(Visited 3 times, 3 visits today)

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси запускает платформу «Движение ВПЕРЕД». Цель проекта — консолидация молодежи, желающей прогрессивного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Визит в 5-ю бригаду спецназначения: Президенту показали новую форму и вооружение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика