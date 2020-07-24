Молодежь Беларуси может высказать предложения о развитии страны на платформе «Движение ВПЕРЕД»

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси запускает платформу «Движение ВПЕРЕД». Цель проекта — консолидация молодежи, желающей прогрессивного движения Беларуси в будущее. Об этом сегодня в пресс-центре БЕЛТА сообщил председатель Молодежного парламента Егор Макаревич.



Егор Макаревич

«Лицами движения станут молодые белорусы, достигшие определенных результатов в своей сфере. Проект позволит сформировать образ Беларуси будущего, где каждый молодой человек сможет представить свою идею или проект на тему движения Беларуси вперед», — рассказал Егор Макаревич.

В социальных сетях также будет запущен хештег #ДвижениеВперед, под которым любой пользователь интернет-сообщества сможет разместить информацию о том, что он считает важным достижением Беларуси за период независимости, или высказать свое мнение о развитии страны в долгосрочной перспективе. Кроме того, уже запущен сайт Vpered.Online.



Во время пресс-конференции

«Это первый проект, который запускается под эгидой Молодежного парламента. Идея молодежной платформы «Движение ВПЕРЕД» появилась благодаря посылу объединить молодежь из разных сфер и с различными взглядами. К сожалению, мы видим сегодня попытки воздействовать на молодежь, призвать ее к каким-то деструктивным действиям, в том числе посредством Telegram-каналов. Безусловно, мы должны этому противостоять. Кроме того, благодаря молодежной платформе мы стремимся объединить конструктивную и думающую молодежь», — отметил председатель Молодежного парламента.

Участники движения и члены Молодежного парламента проведут встречи с молодежным активом всех областей и Минска, по итогам которых будет сформирован пул молодежных проектов, которые станут ключевыми в дальнейшей работе парламента. «Платформа предполагает формирование будущего Беларуси как независимого суверенного государства, которое развивается по той траектории, которую определяет только белорусский народ», — подчеркнул Егор Макаревич.





Молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси начал работу 2 июля. В него входят 70 человек в возрасте от 18 лет до 31 года, которые представляют все области и Минск.

БЕЛТА.

Фото Андрея Покумейко.

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