В выходные частично ограничат движение в центре Минска - будут ремонтировать дорогу

Источник материала: Tut.by

В выходные частично ограничат движение в центре Минска. Об этом сообщает ГАИ города.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На улице Немига в центре Минска будут фрезеровать и укладывать асфальт. Работы будут выполняться с 23.00 24 июля (пятница) до 5.00 27 июля (понедельник).

На это время частично ограничат движение транспорта по улице Немига на участке от улицы Короля до улицы Клары Цеткин, а также на площади Богушевича.