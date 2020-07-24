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В выходные частично ограничат движение в центре Минска - будут ремонтировать дорогу

24.07.2020 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные частично ограничат движение в центре Минска. Об этом сообщает ГАИ города.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На улице Немига в центре Минска будут фрезеровать и укладывать асфальт. Работы будут выполняться с 23.00 24 июля (пятница) до 5.00 27 июля (понедельник).

На это время частично ограничат движение транспорта по улице Немига на участке от улицы Короля до улицы Клары Цеткин, а также на площади Богушевича.

 
Теги: Минск
 
 
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На выходные частично ограничат движение в центре Минска. Об этом сообщает ГАИ города.
 
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