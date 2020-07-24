Визит в 5-ю бригаду спецназначения: Президенту показали новую форму и вооружение

Источник материала: ОНТ

Глава белорусского государства Александр Лукашенко в пятницу посещает 5-ю отдельную бригаду специального назначения. Об этом сообщили в БелТА.

В ходе визита Президента командующий силами специальных операций Вадим Денисенко сообщил ему об организационно-штатной структуре и основных задачах бригады. После этого Александр Лукашенко ознакомился с образцами вооружения, снаряжения и формой одежды подразделений спецназначения.

Президенту продемонстрировали несколько образцов общевойсковой формы. На это Александр Лукашенко спросил у военнослужащих, насколько она удобная и износостойкая. Те на новую форму не жаловались, пояснив, что она пошита из дышащей ткани, которая хорошо носится, кроме того, рассчитана на разную погоду.

«Главное, чтобы удобно было. Я помню ту форму (старый образец - прим. БелТА), особенно летом, - это муки грешные», - заметил Президент.

Также Александр Лукашенко ознакомился со стрелковым вооружением, используемое отрядами спецназначения: автоматы, снайперские винтовки, пулеметы, гранатометы, а также ракетную установку.





Фото: БелТА

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