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Визит в 5-ю бригаду спецназначения: Президенту показали новую форму и вооружение
Источник материала: ОНТ
Глава белорусского государства Александр Лукашенко в пятницу посещает 5-ю отдельную бригаду специального назначения. Об этом
В ходе визита Президента командующий силами специальных операций Вадим Денисенко сообщил ему об организационно-штатной структуре и основных задачах бригады. После этого Александр Лукашенко ознакомился с образцами вооружения, снаряжения и формой одежды подразделений спецназначения.
Президенту продемонстрировали несколько образцов общевойсковой формы. На это Александр Лукашенко спросил у военнослужащих, насколько она удобная и износостойкая. Те на новую форму не жаловались, пояснив, что она пошита из дышащей ткани, которая хорошо носится, кроме того, рассчитана на разную погоду.
Также Александр Лукашенко ознакомился со стрелковым вооружением, используемое отрядами спецназначения: автоматы, снайперские винтовки, пулеметы, гранатометы, а также ракетную установку.
Фото: БелТА
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Глава белорусского государства Александр Лукашенко в пятницу посещает 5-ю отдельную бригаду специального назначения. Об этом сообщили в БелТА. В ходе визита...
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