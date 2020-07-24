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Визит в 5-ю бригаду спецназначения: Президенту показали новую форму и вооружение

24.07.2020 11:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Визит в 5-ю бригаду спецназначения: Президенту показали новую форму и вооружение

Глава белорусского государства Александр Лукашенко в пятницу посещает 5-ю отдельную бригаду специального назначения. Об этом сообщили в БелТА.

В ходе визита Президента командующий силами специальных операций Вадим Денисенко сообщил ему об организационно-штатной структуре и основных задачах бригады. После этого Александр Лукашенко ознакомился с образцами вооружения, снаряжения и формой одежды подразделений спецназначения. 

Президенту продемонстрировали несколько образцов общевойсковой формы. На это Александр Лукашенко спросил у военнослужащих, насколько она удобная и износостойкая. Те на новую форму не жаловались, пояснив, что она пошита из дышащей ткани, которая хорошо носится, кроме того, рассчитана на разную погоду.

«Главное, чтобы удобно было. Я помню ту форму (старый образец - прим. БелТА), особенно летом, - это муки грешные», - заметил Президент. 

Также Александр Лукашенко ознакомился со стрелковым вооружением, используемое отрядами спецназначения: автоматы, снайперские винтовки, пулеметы, гранатометы, а  также ракетную установку.


Фото: БелТА

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Глава белорусского государства Александр Лукашенко в пятницу посещает 5-ю отдельную бригаду специального назначения. Об этом сообщили в БелТА. В ходе визита...
 
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