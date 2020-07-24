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Профессиональные социологи рассказали, что не так с интернет-опросами о ситуации в Беларуси

24.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Профессиональные социологи рассказали, что не так с интернет-опросами о ситуации в Беларуси

Во время избирательных кампаний внимание к социологическим данным всегда увеличивается. Так, 2020 год наверняка запомнится беспрецедентным количеством соответствующих вбросов. Эксперты рассказали БЕЛТА, что не так с интернет-опросами о политической ситуации в Беларуси.

Пару месяцев назад в сети уже наблюдался всплеск интернет-голосований и фейковой социологии в отношении рейтингов потенциальных кандидатов в президенты. Последовавшее предупреждение от Комиссии по опросам общественного мнения при Национальной академии наук позволило на какое-то время прекратить подобные «исследования». Однако после некоторой паузы в медийном пространстве снова стали появляться «социологические опросы», посвященные текущей политической ситуации в стране.

Так, на сайте imbelarus.com в июне-июле были размещены результаты пяти «социологических исследований» под общим названием «Беларусь — следующее десятилетие», выполненных в формате интернет-голосования. Информация о данных опросах продвигается и в социальных медиа — на одноименных YouTube- и Telegram-каналах. Несмотря на то, что тематика опросов разнится, все они в той или иной степени касаются предстоящих выборов.

Эксперты подчеркивают, что данные «исследования» к настоящей социологии не имеют никакого отношения. Непрофессионализм организаторов опроса заметен по тому, что на сайте указано о проведении социальных, а не социологических исследований. Плюс ко всему, нигде нет ни слова об организации, которая их проводит.

Руководитель Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ Ирина Лашук отметила, что результаты подобных «опросов» не являются достоверными, выводы не обоснованы и не имеют эмпирического социологического обоснования. Она указала на выборочную совокупность, которая имеет явно выраженные перекосы в сторону более молодой аудитории, проживающей в городах. Это не дает возможности экстраполировать результаты опроса на все взрослое население Беларуси. Кроме того, формулировки вопросов носят общий и неоднозначно интерпретируемый характер, что недопустимо в социологическом исследовании.

Есть претензии у социолога и к конструированию измерительных шкал в данных «исследованиях». «Так, на вопрос «Одобряете ли вы то, как Президент Беларуси решает вопросы внешней политики?» (здесь и к самой формулировке вопроса есть претензии) предлагаются следующие варианты ответа: «одобряю полностью», «одобряю частично», «отношусь нейтрально», «не одобряю частично» (как можно не одобрять частично?) и «НЕ одобряю полностью» (к ошибке формулировки прибавляется и выделенная заглавными буквами частица «не»)», — пояснила Ирина Лашук.

Социолог Николай Сухотский в свою очередь предостерег, что подобные интернет-голосования не так безобидны, как кажутся: они не только далеки от профессиональной социологии, но и являются отработанным инструментом формирования в общественном мнении нужных настроений. «При этом гражданам следует понимать, что значительная «выборка» при интернет-голосованиях, достигающая нескольких тысяч респондентов, нисколько не подтверждает репрезентативность представленных данных», — обратил внимание специалист.

«Вынося за скобки по сути риторический вопрос о наличии у инициаторов опроса соответствующей аккредитации, предлагаемые респондентам варианты носят смыслоформирующий характер». «Обращаясь к чувствам человека, они педалируют тему личного отношения к действующему главе государства («Насколько вас пугают действия Президента Беларуси?», «Насколько вас обнадеживает Президент Беларуси?», «Нравится ли вам Президент Беларуси?» и т.п.). Крайне странной и сомнительной представляется формулировка вопроса «Насколько вас сердит Президент Беларуси?», — привел примеры Николай Сухотский. Он также напомнил, как в 2010 году произошел «вброс» в СМИ фейковой социологии от имени Международного центра социологических и маркетинговых исследований Socium. Впоследствии выяснилось, что такой социологической службы не существует.

При этом экспертов привлек тот факт, что наиболее массовым является опрос «Одобрение Президента» (на 22 июля в нем принял участие 1871 человек). По мнению социологов, независимо от его итогов, это говорит об однозначной популярности действующего главы государства и внимании к его персоне.

https://www.belta.by/

 
 
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Во время избирательных кампаний внимание к социологическим данным всегда увеличивается. Так, 2020 год наверняка запомнится беспрецедентным количеством...
 
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