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Игорь Петришенко посетил колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе
Источник материала: ОНТ
Средние учебные заведения страны должны готовить востребованных на рынке труда специалистов. Об этом сегодня шла речь в колледже современных технологий в машиностроении и автосервисе.
Базовые программы колледжа напрямую связаны с производством: здесь готовят рабочих для главных промышленных предприятий страны: МТЗ, «Пеленга», «Амкодора», Минского завода колесных тягачей. Вице-премьер отметил высокий уровень оснащения учебного заведения.
На базе колледжа работает ресурсный центр. Мастерские и лаборатории позволяют не просто усваивать программу, а идти на несколько шагов впереди и совершенствовать практические навыки.
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Средние учебные заведения страны должны готовить востребованных на рынке труда специалистов. Об этом сегодня шла речь в колледже современных технологий в...
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