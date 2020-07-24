Игорь Петришенко посетил колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе

Источник материала: ОНТ

Средние учебные заведения страны должны готовить востребованных на рынке труда специалистов. Об этом сегодня шла речь в колледже современных технологий в машиностроении и автосервисе.

Базовые программы колледжа напрямую связаны с производством: здесь готовят рабочих для главных промышленных предприятий страны: МТЗ, «Пеленга», «Амкодора», Минского завода колесных тягачей. Вице-премьер отметил высокий уровень оснащения учебного заведения.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: «В стране постоянно совершенствуется оснащение предприятий, появляются новые разработки. Уже не достаточно иметь только базовые знания, которые приобретались несколько лет назад, в том числе по рабочим специальностям. И рабочий, и технолог должны постоянно повышать свою квалификацию».

На базе колледжа работает ресурсный центр. Мастерские и лаборатории позволяют не просто усваивать программу, а идти на несколько шагов впереди и совершенствовать практические навыки.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram