В Беларуси стартует выдача сертификатов ЦТ

Источник материала: ОНТ

Сертификаты централизованного тестирования 2020 года начали выдавать сегодня в Беларуси. Об этом сообщили в Республиканском институте контроля знаний.

«Получить сертификаты абитуриенты могут в пунктах проведения тестирования. При себе надо иметь документ, удостоверяющий личность, а также пропуска по учебным предметам», – рассказали в институте.

Прошедшие тестирование в резервные дни смогут забрать сертификат с 29 июля. Если вдруг абитуриент по уважительным причинам не сможет забрать сертификат лично, это смогут сделать за него законные представители.

Прием документов ВУЗы начнут с 25 июля.









Фото: БелТА

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