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В Беларуси стартует выдача сертификатов ЦТ
Источник материала: ОНТ
Сертификаты централизованного тестирования 2020 года начали выдавать сегодня в Беларуси. Об этом
Прошедшие тестирование в резервные дни смогут забрать сертификат с 29 июля. Если вдруг абитуриент по уважительным причинам не сможет забрать сертификат лично, это смогут сделать за него законные представители.
Прием документов ВУЗы начнут с 25 июля.
Фото: БелТА
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Сертификаты централизованного тестирования 2020 года начали выдавать сегодня в Беларуси. Об этом сообщили в Республиканском институте контроля знаний. «Получить...
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