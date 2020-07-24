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В Беларуси стартует выдача сертификатов ЦТ

24.07.2020 12:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси стартует выдача сертификатов ЦТ

Сертификаты централизованного тестирования 2020 года начали выдавать сегодня в Беларуси. Об этом сообщили в Республиканском институте контроля знаний.

«Получить сертификаты абитуриенты могут в пунктах проведения тестирования. При себе надо иметь документ, удостоверяющий личность, а также пропуска по учебным предметам», – рассказали в институте.

Прошедшие тестирование в резервные дни смогут забрать сертификат с 29 июля. Если вдруг абитуриент по уважительным причинам не сможет  забрать сертификат лично, это смогут сделать за него законные представители.

Прием документов ВУЗы начнут с 25 июля.



Фото: БелТА

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Сертификаты централизованного тестирования 2020 года начали выдавать сегодня в Беларуси. Об этом сообщили в Республиканском институте контроля знаний. «Получить...
 
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