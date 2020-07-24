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Правительство готовит новую программу по увеличению потребления электроэнергии

24.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Правительство готовит новую программу по увеличению потребления электроэнергии

Правительство готовит новую программу по увеличению потребления электроэнергии, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, который принимает участие в заседании коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства по итогам работы в I полугодии 2020 года, передает корреспондент БЕЛТА.

«Увеличение потребления электроэнергии — очень важный для страны вопрос в связи с вводом атомной станции, у нас будет большой объем электроэнергии. Поэтому сейчас готовится программный документ, который охватывает все сферы деятельности и отрасли народного хозяйства для увеличения потребления электроэнергии», — сказал Владимир Кухарев.

По словам вице-премьера, отдельным блоком будут идти вопросы отопления жилья (как многоэтажного, так и одноэтажного), садовых товариществ, дачных домиков.

«В этой программе будут обозначены подходы, конкретные сроки, финансирование, чтобы в максимально краткие сроки каждый обратившийся мог получить достаточный объем электроэнергии для отопления своего жилья, — пояснил Владимир Кухарев. — Также прорабатываются вопросы по увеличению уже со следующего года в два раза объемов строящегося жилья с электрическим отоплением».-0-

Минск на водоснабжение из подземных источников к 2025 году" href="https://www.belta.by/regions/view/pravitelstvo-podtverzhdaet-plany-polnostjju-perevesti-minsk-na-vodosnabzhenie-iz-podzemnyh-istochnikov-399888-2020/?utm_source=belta&utm_medium=news&utm_campaign=accent">ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДТВЕРЖДАЕТ ПЛАНЫ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕВЕСТИ МИНСК НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ ИЗ ПОДЗЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ К 2025 ГОДУПравительство готовит новую программу по увеличению потребления электроэнергии

Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, который принимает участие в заседании коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства по итогам работы в I полугодии 2020 года.
 
 
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Теги: Минск
 
 
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Правительство готовит новую программу по увеличению потребления электроэнергии, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев,...
 
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