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Названы продукты с высоким содержанием витамина С

24.07.2020 12:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы продукты с высоким содержанием витамина С

Дефицит витамина С проявляется в утомляемости, ломкости ногтей и выпадении волос, снижении работоспособности, чувствительности к холоду, кровоточивости десен, ломкость ногтей. Нутрициолог Яна Иванова рассказала, какие продукты нужно употреблять, чтобы получать данный витамин, пишет РИА Новости.  

Специалист отметила, что витамин С – естественный антиоксидант, который участвует во всех окислительно-восстановительных процессах. Также он помогает противостоять инфекциям и простудам, улучшает усвояемость железа, стимулирует ЦНС, поддерживает уровень глюкозы в крови. 

Также Яна Иванова обратила внимание, что витамин C не синтезируется в организме человека, а поступает только с пищей.

ФОТО: pixabay

 


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Дефицит витамина С проявляется в утомляемости, ломкости ногтей и выпадении волос, снижении работоспособности, чувствительности к холоду, кровоточивости десен,...
 
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