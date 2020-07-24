Названы продукты с высоким содержанием витамина С

Источник материала: ОНТ

Дефицит витамина С проявляется в утомляемости, ломкости ногтей и выпадении волос, снижении работоспособности, чувствительности к холоду, кровоточивости десен, ломкость ногтей. Нутрициолог Яна Иванова рассказала, какие продукты нужно употреблять, чтобы получать данный витамин, пишет РИА Новости.

Специалист отметила, что витамин С – естественный антиоксидант, который участвует во всех окислительно-восстановительных процессах. Также он помогает противостоять инфекциям и простудам, улучшает усвояемость железа, стимулирует ЦНС, поддерживает уровень глюкозы в крови.

Также Яна Иванова обратила внимание, что витамин C не синтезируется в организме человека, а поступает только с пищей.

ФОТО: pixabay





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