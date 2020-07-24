Чемпионат Литвы по футболу: «Жальгирис» из Каунаса снова одерживает победу

Источник материала: ОНТ

В футбольном чемпионате Литвы третью подряд победу одерживает «Жальгирис» из Каунаса, который с этого сезона возглавил белорусский специалист Алексей Бага.

На этот раз успех в домашнем противостоянии с «Ритеряем» – 1:0. Единственный забитый мяч на шестой минуте встречи провел Хуго Видемонт. «Жальгирис» идет на втором месте в чемпионате, уступая «Судуве» три очка.

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