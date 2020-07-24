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В Минске Peugeot сбил на переходе ребёнка на электросамокате

24.07.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске автомобиль сбил 10-летнего ребенка, который ехал на электросамокате.  

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла вечером 23 июля. 73-летний водитель автомобиля Peugeot совершил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть на электросамокате.

В Минске Peugeot сбил на переходе ребёнка на электросамокате
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

10-летний ребенок ехал по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавший доставлен в медучреждение для обследования.  

Несколько дней назад в Минске трехлетний ребенок на велосипеде попал под машину (читать далее).   

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске автомобиль сбил 10-летнего ребенка, который ехал на электросамокате.   По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла...
 
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