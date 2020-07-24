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В Минске Peugeot сбил на переходе ребёнка на электросамокате
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске автомобиль сбил 10-летнего ребенка, который ехал на электросамокате.
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10-летний ребенок ехал по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавший доставлен в медучреждение для обследования.
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Новости Беларуси. В Минске автомобиль сбил 10-летнего ребенка, который ехал на электросамокате. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла...
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