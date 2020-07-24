В Минске Peugeot сбил на переходе ребёнка на электросамокате

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске автомобиль сбил 10-летнего ребенка, который ехал на электросамокате.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла вечером 23 июля. 73-летний водитель автомобиля Peugeot совершил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть на электросамокате.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

10-летний ребенок ехал по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавший доставлен в медучреждение для обследования.