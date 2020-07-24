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Инклюзивный пляж начали строить в Пинском районе
24.07.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
У детского реабилитационно-оздоровительного центра «Світанак» на берегу водохранилища Погост начали строить инклюзивный пляж.
На месте уже работает спецтехника, строители подготавливают территорию под укладку дорожек и другой инфраструктуры, приспособленной для отдыха людей в инвалидной коляске.
На берегу оборудуют беседки, раздевалки, скамейки, шезлонги, малые архитектурные формы, урны для мусора, спуск в воду и дорожки.
Строительство объекта проходит под началом Пинского райисполкома. Основные работы намечено завершить в первых числах августа.
Напомним, в прошлом году местная благотворительная организация «С добротой по миру»
Пинский пляж станет одним из немногих в Беларуси, где созданы условия для людей с ограниченными возможностями. Подобные есть в Минске и области, Лиде. В Брестской области такой пляж будет пока единственным.
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У детского реабилитационно-оздоровительного центра «Світанак» на берегу водохранилища Погост начали строить инклюзивный пляж. На месте уже работает...
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