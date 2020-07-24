Инклюзивный пляж начали строить в Пинском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

У детского реабилитационно-оздоровительного центра «Світанак» на берегу водохранилища Погост начали строить инклюзивный пляж.





На месте уже работает спецтехника, строители подготавливают территорию под укладку дорожек и другой инфраструктуры, приспособленной для отдыха людей в инвалидной коляске.

На берегу оборудуют беседки, раздевалки, скамейки, шезлонги, малые архитектурные формы, урны для мусора, спуск в воду и дорожки.

Строительство объекта проходит под началом Пинского райисполкома. Основные работы намечено завершить в первых числах августа.









Напомним, в прошлом году местная благотворительная организация «С добротой по миру» обратилась в райисполком с идеей оборудовать пляж для людей с инвалидностью. Проект поддержали.

Пинский пляж станет одним из немногих в Беларуси, где созданы условия для людей с ограниченными возможностями. Подобные есть в Минске и области, Лиде. В Брестской области такой пляж будет пока единственным.