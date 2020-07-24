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Инклюзивный пляж начали строить в Пинском районе

24.07.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

У детского реабилитационно-оздоровительного центра «Світанак» на берегу водохранилища Погост начали строить инклюзивный пляж.

Инклюзивный пляж начали строить в Пинском районе

На месте уже работает спецтехника, строители подготавливают территорию под укладку дорожек и другой инфраструктуры, приспособленной для отдыха людей в инвалидной коляске.

На берегу оборудуют беседки, раздевалки, скамейки, шезлонги, малые архитектурные формы, урны для мусора, спуск в воду и дорожки.

Строительство объекта проходит под началом Пинского райисполкома. Основные работы намечено завершить в первых числах августа.

Инклюзивный пляж начали строить в Пинском районе

Инклюзивный пляж начали строить в Пинском районе

Напомним, в прошлом году местная благотворительная организация «С добротой по миру» обратилась в райисполком с идеей оборудовать пляж для людей с инвалидностью. Проект поддержали.

Пинский пляж станет одним из немногих в Беларуси, где созданы условия для людей с ограниченными возможностями. Подобные есть в Минске и области, Лиде. В Брестской области такой пляж будет пока единственным.

 
Теги: Минск
 
 
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  У детского реабилитационно-оздоровительного центра «Світанак» на берегу водохранилища Погост начали строить инклюзивный пляж. На месте уже работает...
 
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