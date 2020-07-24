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Минск полностью будет переведен на водоснабжение из подземных источников к 2025 году

24.07.2020 12:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минск полностью будет переведен на водоснабжение из подземных источников к 2025 годуМинск полностью будет переведен на водоснабжение из подземных источников к 2025 году" class="one-news__figure-img">

Утверждены планы правительства полностью переключить Минск на питьевую воду из подземных источников к 2025 году. Об этом сообщил БелТА вице-премьер Владимир Кухарев.

Он уточнил, что объем работ предстоит серьезный.

«Что касается Минска, то это довольно серьезный объем работ. Необходимо дополнительно обеспечить доставку для города порядка 180 тыс. куб. м воды ежедневно. Сейчас разработаны программы, идет работа над предпроектной документацией по строительству необходимых сооружений и добуриванию скважин, чтобы столица к 2025 году была полностью обеспечена чистой питьевой водой из подземных источников», - сказал Владимир Кухарев.

Заместитель премьер-министра напомнил об уже утвержденной задаче обеспечить до 2025 года все население страны качественной питьевой водой.

«Разработана соответствующая программа, строятся станции обезжелезивания. Так, в 2019 году построено 270 станций, на этот год запланировано не менее 280. Думаю, в ближайшие три года в сельских населенных пунктах мы обеспечим строительство всех станций», - сообщил Владимир Кухарев.

 

Фото: Henryk Niestrój, Pixabay 

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Теги: Минск
 
 
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Утверждены планы правительства полностью переключить Минск на питьевую воду из подземных источников к 2025 году. Об этом сообщил БелТА вице-премьер Владимир...
 
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