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Минск полностью будет переведен на водоснабжение из подземных источников к 2025 году
Источник материала: ОНТМинск полностью будет переведен на водоснабжение из подземных источников к 2025 году" class="one-news__figure-img">
Утверждены планы правительства полностью переключить Минск на питьевую воду из подземных источников к 2025 году. Об этом
Он уточнил, что объем работ предстоит серьезный.
Заместитель премьер-министра напомнил об уже утвержденной задаче обеспечить до 2025 года все население страны качественной питьевой водой.
Фото: Henryk Niestrój, Pixabay
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Утверждены планы правительства полностью переключить Минск на питьевую воду из подземных источников к 2025 году. Об этом сообщил БелТА вице-премьер Владимир...
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