На трассе в Светлогорском районе Mercedes насмерть сбил пешехода

Источник материала: Tut.by

В Светлогорском районе под колеса авто угодил пешеход — мужчина погиб. Подробности сообщили в ГАИ.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Трагедия произошла поздно вечером 23 июля на трассе Бобруйск — Мозырь — граница Украины. 31-летний водитель Mercedes сбил 27-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Пешеход погиб на месте происшествия. По информации ГАИ, он находился в нетрезвом состоянии и не был обозначен световозвращающими элементами.