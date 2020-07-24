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На трассе в Светлогорском районе Mercedes насмерть сбил пешехода
Источник материала: Tut.by
В Светлогорском районе под колеса авто угодил пешеход — мужчина погиб. Подробности
Трагедия произошла поздно вечером 23 июля на трассе Бобруйск — Мозырь — граница Украины. 31-летний водитель Mercedes сбил 27-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.
Пешеход погиб на месте происшествия. По информации ГАИ, он находился в нетрезвом состоянии и не был обозначен световозвращающими элементами.
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31-летний водитель Mercedes сбил 27-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Пешеход был пьян.
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