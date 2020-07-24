«Прямые телефонные линии»

Источник материала: Кировец

25 июля 2020 года с 9.00 до 12.00 в Могилевском обл­ис­полкоме «прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя облисполкома Руслан Борисович Страхар.

Курируемые направления: экономика, ценообразование, инвестиционная деятельность, статистика и анализ, ценные бумаги, предпринимательство, труд и заработная плата, занятость, торговля, оказание услуг населению, страховая деятельность, таможенное дело, государственные знаки, драгоценные металлы развитие промышленности, топливно-энергетический комплекс области и его эффективность, качество и конкурентоспособность продукции промышленности, научная, научно-техническая и инновационная деятельность, интеллектуальная собственность, стандартизация.

Телефон: (8-0222) 50-18-69.

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25 июля 2020 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жи­телями района проведет управляющий делами Кировского райисполкома Елена Александровна САКАДЫНЕЦ.

Телефон: 79-1-62.