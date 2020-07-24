Валерий Цепкало вместе с детьми уехал из Беларуси. Его жена считает, её хотят лишить родительских прав

Источник материала: KYKY

Экс-претендент в президенты Валерий Цепкало уехал из Беларуси и увез с собой детей. Об этом TUT.by рассказала супруга экс-претендента Вероника Цепкало.

«Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам, – говорит Вероника. – Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просили учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав. Именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Беларуси, потому что мы видим реальную угрозу и опасность».

По словам Вероники Цепкало, она остается в Беларуси – вместо со своими «боевыми подругами» Светланой Тихановской и Марией Колесниковой.

Мы уже писали , что из Беларуси своих детей вывезла Светлана Тихановская. Сейчас они находятся в одной из стран ЕС.

Дополняется.