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Валерий Цепкало вместе с детьми уехал из Беларуси. Его жена считает, её хотят лишить родительских прав
Источник материала: KYKY>
Экс-претендент в президенты Валерий Цепкало уехал из Беларуси и увез с собой детей. Об этом TUT.by
«Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам, – говорит Вероника. – Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просили учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав. Именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Беларуси, потому что мы видим реальную угрозу и опасность».
По словам Вероники Цепкало, она остается в Беларуси – вместо со своими «боевыми подругами» Светланой Тихановской и Марией Колесниковой.
Мы уже
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Валерий Цепкало вместе с детьми уехал из Беларуси. Его жена считает, её хотят лишить родительских прав
Экс-претендент в президенты Валерий Цепкало уехал из Беларуси и увез с собой детей. Об этом TUT.by рассказала супруга экс-претендента Вероника Цепкало. «Мы получили...
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