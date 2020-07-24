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Цепкало вчера ночью уехал из Беларуси и находится в Москве - источник

24.07.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-претендент на президентский пост, бывший глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало покинул территорию Беларуси минувшей ночью и сейчас находится в Москве вместе с детьми.




Его жена, Вероника Цепкало, осталась в Беларуси, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" источник из окружения политика.

"Валерий Цепкало вынужден был покинуть территорию Беларуси и уехал вчера ночью с детьми", - заявил источник.

Он утверждает, что такое решение Цепкало принял после того, как "его детей пытались забрать из школы".

Напомним, что слухт об отъезде Цепккало появлялись неоднократно, но потом опровергались.
 
 
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Экс-претендент на президентский пост, бывший глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало покинул территорию Беларуси минувшей ночью и сейчас находится в...
 
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