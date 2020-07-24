Цепкало вчера ночью уехал из Беларуси и находится в Москве - источник













"Интерфакс-Запад" источник из окружения политика. Его жена, Вероника Цепкало, осталась в Беларуси, сообщил агентствуисточник из окружения политика.





"Валерий Цепкало вынужден был покинуть территорию Беларуси и уехал вчера ночью с детьми", - заявил источник.





Он утверждает, что такое решение Цепкало принял после того, как "его детей пытались забрать из школы".





Напомним, что слухт об отъезде Цепккало появлялись неоднократно, но потом опровергались.