Мнение молодых

Источник материала: Кричевская жизнь

Молодежь делает свой выбор. Вот о чем говорят молодые жители Кричева.

Екатерина Шматкова:





– На выборы пойду вместе с мужем. Это наш гражданский долг. В этом году наша дочь идет в первый класс, и нам небезразлична ее судьба и судьба нашей страны. Нам хочется, чтобы она спокойно училась, жила в красивой, мирной стране и была достойным гражданином Республики Беларусь.

Алена Малахова:





– Обязательно пойду на выборы. Почему? Это должен сделать каждый гражданин. Сделать правильный выбор для своей страны и для своего будущего. Моей дочери пять лет, так что я думаю также о ее будущем.

Евгений Красный:





– Мне небезразлична судьба нашего государства, поэтому обязательно приму участие в выборах президента. Принять участие в голосовании должен каждый избиратель, ведь важен каждый голос.