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Мнение молодых

24.07.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Молодежь делает свой выбор. Вот о чем говорят молодые жители Кричева.

Екатерина Шматкова:

Мнение молодых

– На выборы пойду вместе с мужем. Это наш гражданский долг. В этом году наша дочь идет в первый класс, и нам небезразлична ее судьба и судьба нашей страны. Нам хочется, чтобы она спокойно училась, жила в красивой, мирной стране и была достойным гражданином Республики Беларусь.

Алена Малахова:

Мнение молодых

– Обязательно пойду на выборы. Почему? Это должен сделать каждый гражданин. Сделать правильный выбор для своей страны и для своего будущего. Моей дочери пять лет, так что я думаю также о ее будущем.

Евгений Красный:
Мнение молодых

– Мне небезразлична судьба нашего государства, поэтому обязательно приму участие в выборах президента. Принять участие в голосовании должен каждый избиратель, ведь важен каждый голос.

 
 
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Молодежь делает свой выбор. Вот о чем говорят молодые жители Кричева. Екатерина Шматкова: – На выборы пойду вместе с мужем.
 
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