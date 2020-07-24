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Мнение молодых
24.07.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Молодежь делает свой выбор. Вот о чем говорят молодые жители Кричева.
Екатерина Шматкова:
– На выборы пойду вместе с мужем. Это наш гражданский долг. В этом году наша дочь идет в первый класс, и нам небезразлична ее судьба и судьба нашей страны. Нам хочется, чтобы она спокойно училась, жила в красивой, мирной стране и была достойным гражданином Республики Беларусь.
Алена Малахова:
– Обязательно пойду на выборы. Почему? Это должен сделать каждый гражданин. Сделать правильный выбор для своей страны и для своего будущего. Моей дочери пять лет, так что я думаю также о ее будущем.
Евгений Красный:
– Мне небезразлична судьба нашего государства, поэтому обязательно приму участие в выборах президента. Принять участие в голосовании должен каждый избиратель, ведь важен каждый голос.
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Молодежь делает свой выбор. Вот о чем говорят молодые жители Кричева. Екатерина Шматкова: – На выборы пойду вместе с мужем.
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