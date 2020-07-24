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Маст-хэв лета 2020 - мужская белая рубашка. Рассказываем с чем её носить

24.07.2020 13:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Маст-хэв лета 2020 - мужская белая рубашка. Рассказываем с чем её носить

Белая рубашка способна всегда выручить вас в ситуациях, когда больше нечего надеть. Данный предмет гардероба отлично сочетается как с дерзкими образами, так и с деловыми. Рубашка белого цвета добавит слишком расслабленному образу немного собранности и при этом сделает это в правильном ключе. 

Всем известно, что белый цвет всегда подчёркивает загар и слегка освежает оттенок кожи. Не пытайтесь искать самые модные рубашки в женских отделах. Их там нет. Смело заглядывайте в мужскую часть магазина. Только там вы найдёте идеальный оверсайз. 

С чем носить белую мужскую рубашку?

Модницы разделяются на две группы. Первая предпочитает подчёркивать свою женственность на контрасте с мужским предметом гардероба, вторая группа предпочитают более маскулинные образы.

Если вы хотите подчеркнуть свою женственность, то носите рубашку с микро-шортами и юбками. Только учтите то, что они должны быть видны из-под рубашки. 

Если же вам близок более маскулинный стиль, то дополняйте мужскую рубашку прямыми брюками или джинсами-трубами. 

фото: Pinterest

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Белая рубашка способна всегда выручить вас в ситуациях, когда больше нечего надеть. Данный предмет гардероба отлично сочетается как с дерзкими образами, так и с...
 
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