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Президент – спецназовцам: Вы – особый отряд наших Вооруженных Сил

24.07.2020 13:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент – спецназовцам: Вы – особый отряд наших Вооруженных Сил

Александр Лукашенко встретился с воинским коллективом 5-й отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке, пишет БЕЛТА.

Президент по традиции попросил государственного секретаря Совета безопасности Андрея Равкова напомнить участникам встречи о положениях обновленной Военной доктрины, учитывающей особенности современных войн и конфликтов. 

По словам Андрея Равкова, в настоящее время риски появления крупномасштабной войны и участия в ней нашей страны минимальны.  

ФОТО: БЕЛТА




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Александр Лукашенко встретился с воинским коллективом 5-й отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке, пишет БЕЛТА. Президент по традиции...
 
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