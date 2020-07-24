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Президент – спецназовцам: Вы – особый отряд наших Вооруженных Сил
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко встретился с воинским коллективом 5-й отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке,
Президент по традиции попросил государственного секретаря Совета безопасности Андрея Равкова напомнить участникам встречи о положениях обновленной Военной доктрины, учитывающей особенности современных войн и конфликтов.
По словам Андрея Равкова, в настоящее время риски появления крупномасштабной войны и участия в ней нашей страны минимальны.
ФОТО: БЕЛТА
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Александр Лукашенко встретился с воинским коллективом 5-й отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке, пишет БЕЛТА. Президент по традиции...
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