Президент – спецназовцам: Вы – особый отряд наших Вооруженных Сил

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко встретился с воинским коллективом 5-й отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке, пишет БЕЛТА.

Президент по традиции попросил государственного секретаря Совета безопасности Андрея Равкова напомнить участникам встречи о положениях обновленной Военной доктрины, учитывающей особенности современных войн и конфликтов.

По словам Андрея Равкова, в настоящее время риски появления крупномасштабной войны и участия в ней нашей страны минимальны.

ФОТО: БЕЛТА













Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram