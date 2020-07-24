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Лукашенко: всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций

24.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко: всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций

Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня при посещении 5-й отдельной бригады специального назначения, передает корреспондент БЕЛТА.

В своем выступлении перед воинским коллективом Александр Лукашенко подчеркнул, что бригада в Марьиной Горке особая. «У нас в Вооруженных Силах два таких подразделения: ваша бригада и механизированная бригада в Уручье. И в те времена, когда я служил в армии офицером, это были особые подразделения, — отметил Президент. — И когда мне пришлось более десятка лет тому назад определяться и выбирать бригады двойного назначения, я остановился на этих двух подразделениях».

«ВЫ — ОСОБЫЙ ОТРЯД НАШИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ» — ЛУКАШЕНКО ВСТРЕТИЛСЯ СО СПЕЦНАЗОВЦАМИ В МАРЬИНОЙ ГОРКЕЛукашенко: всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций

«Наверное, мало таких частей, где я бываю так часто. Это не случайно. Вы — особый отряд наших Вооруженных Сил. По крайней мере, я так думаю, и пока вы не разубедили меня в этих мыслях», — отметил глава государства.

«Когда мне пришлось определяться, какие Вооруженные Силы нам надо, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в Вооруженных Силах. На всякий случай, — сказал Александр Лукашенко. — Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным Силам. Но всякое может быть. Примером тому являются США».

Белорусский лидер напомнил, что американскому Президенту пришлось в некоторых штатах вывести армию на улицу. «То, что происходит сегодня в США, во-первых, в мире никто не ожидал. Во-вторых, это тяжелая катастрофа для всего мира. Если Президент США выдержит это давление, это будет хороший знак и для нас. Потому что если наклонится, а не дай бог, рухнет эта империя, миру будет несладко», — считает он.

Говоря о воинских частях в Марьиной Горке и столичном Уручье, Александр Лукашенко обратил внимание, что они хорошо подготовлены, в том числе чтобы не допустить эскалации внутри страны.

«Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании. — Прим. БЕЛТА) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — отметил Президент.

Он добавил, что так было в целом ряде стран, включая Ливию, Ирак, Сирию. «Стало только хуже. Это управляемый хаос», — сказал Александр Лукашенко.-0-

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В бригаде Александр Лукашенко осмотрел стрелковое вооружение, которое используют отряды специального назначения: пулеметы, снайперские винтовки, автоматы, гранатометы и ракетную установку.

 
 
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Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня при посещении 5-й отдельной...
 
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