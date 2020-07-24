ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко запретил автоматическое бесспорное списание денег со счетов плательщиков

24.07.2020 13:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лукашенко указом №291 от 23 июля 2020 года запретил автоматическое взыскание в бесспорном порядке денежных средств с банковских счетов плательщиков на основании исполнительных надписей.

Согласно документу, списание средств может осуществляться только органами принудительного исполнения в рамках исполнительных производств.

«Указ позволит исключить автоматическое исполнение оформленного на основании исполнительной надписи платежного требования взыскателя и даст возможность должнику в случае нарушения его прав своевременно обратиться в суд с заявлением о признании исполнительной надписи не подлежащей исполнению», - говорится в официальном комментарии к документу.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко указом №291 от 23 июля 2020 года запретил автоматическое взыскание в бесспорном порядке денежных средств с банковских счетов плательщиков на основании...
 
Новости дня
Новости разные
 
В КГК рассказали о результатах контроля за проведением централизованного тестирования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика