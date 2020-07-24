В КГК рассказали о результатах контроля за проведением централизованного тестирования

Источник материала: Полесская правда



О результатах контроля за проведением централизованного тестирования в учреждениях образования Брестской области корреспонденту pinsknews.by сообщили в КГК Брестской области.

Завершился первый этап вступительной кампании 2020 года – централизованное тестирование (23 июля был последним резервным днем для абитуриентов, которые по объективным обстоятельствам не смогли пройти ЦТ в основной день).

Всего по Брестской области в учреждениях образования, определенных пунктами для проведения ЦТ, абитуриентами выполнено 36 368 тестов, в том числе в резервные дни – 137. Явка для прохождения тестов составила 95%. По сравнению с 2019 годом количество тестов, выполненных абитуриентами, снизилось на 6 748.

Контроль за проведением централизованного тестирования осуществлялся на всех этапах: в присутствии сотрудников Комитета госконтроля осуществлялось получение экзаменационных материалов от представителей специальной связи, передача их в аудитории в которых проводилось ЦТ, передача выполненных тестов в РИКЗ. Кроме того в каждой аудитории, в которой проводилось ЦТ, находились представители комиссий по контролю.

Особое внимание уделялось соблюдению обусловленных эпидемиологической ситуацией требований по обеспечению безопасного пребывания абитуриентов в пунктах тестирования (рассадка абитуриентов на расстоянии не менее одного метра, ограничение количества абитуриентов в аудитории, наличия антисептических средств в пунктах тестирования и др.).

В целом по Брестской области случаев удаления участников централизованного тестирования за использование мобильных телефонов и иных средств приема-передачи информации не было.

По состоянию здоровья не смогли завершить выполнение тестов пять абитуриентов. Им было предоставлено право принять участие в ЦТ в резервные дни.

КГК продолжает контролировать ход вступительной кампании на этапах представления абитуриентами документов в приемные комиссии учреждений образования, сдачи внутренних вступительных испытаний, конкурсного отбора и зачисления студентов, учащихся в каждом из учреждений высшего и среднего специального образования.

Завершится деятельность комиссии по контролю после представления (до 19 августа) в госкомиссию отчета об итогах работы с внесением при необходимости предложений по дальнейшему совершенствованию порядка проведения вступительных испытаний.

На период проведения вступительной кампании работают телефоны горячей линии Брестской областной комиссии по контролю за ходом вступительных испытаний (Комитет государственного контроля Брестской области):

в Бресте – (8-0162) 21-18-76, 21-18-94;

в Пинске – (8-0165) 32-26-22;

в Барановичах – (8-0163) 64-06-20.

В Комитете госконтроля подчеркнули, что все обращения, касающиеся вопросов вступительной кампании, будут объективно и оперативно рассмотрены.