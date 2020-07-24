Лукашенко посетил спецназовцев в Марьиной Горке

Источник материала: Ежедневник

Президент Беларуси 24 июля посетил 5-ю бригаду специального назначения в Марьиной Горке.

Президент ознакомился со стрелковым вооружением, используемым отрядами специального назначения: пулеметами, снайперскими винтовками, автоматами, гранатометами и ракетной установкой.

Также Александру Лукашенко показали форму одежды подразделений спецназначения. После демонстрации нескольких образцов общевойсковой формы, он поинтересовался у военнослужащих, удобная ли она.

Те отметили, что ткань, из которой пошита форма, дышащая и подходит для любой погоды.

Нужно отмтеить, что президент в последнее время активно стал посещать воинские части. К примеру, 16 июля он посетил 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду.