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Лукашенко посетил спецназовцев в Марьиной Горке
24.07.2020 13:36 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент Беларуси 24 июля посетил 5-ю бригаду специального назначения в Марьиной Горке.
Президент ознакомился со стрелковым вооружением, используемым отрядами специального назначения: пулеметами, снайперскими винтовками, автоматами, гранатометами и ракетной установкой.
Также Александру Лукашенко показали форму одежды подразделений спецназначения. После демонстрации нескольких образцов общевойсковой формы, он поинтересовался у военнослужащих, удобная ли она.
Те отметили, что ткань, из которой пошита форма, дышащая и подходит для любой погоды.
Нужно отмтеить, что президент в последнее время активно стал посещать воинские части. К примеру, 16 июля он посетил 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду.
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Президент Беларуси 24 июля посетил 5-ю бригаду специального назначения в Марьиной Горке.
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