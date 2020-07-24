«Минсктранс» возобновляет рейсы в Варшаву, Вильнюс и Каунас

Источник материала: ОНТ

С 31 июля «Минсктранс» возобновляет автобусные рейсы из Минска в Вильнюс, Каунас и Варшаву. Об этом сообщает сайт министерства.

В частности, с указанной даты в Варшаву автобусы из Минска ежедневно будут отправляться дважды. Первый, через Барановичи и Брест, будет отправляться из белорусской столицы в 19.00, а из Варшавы - в 12.00.

Возобновляется еще один ежедневный рейс - через Барановичи, Слоним, Зельву, Волковыск, Белосток (без заезда в аэропорт Модлин). Сообщается, что отправление из Минска - в 8.00, обратно из Варшавы - в 19.30.

В Литву ежедневно будет ходить два автобуса. Следующие в Вильнюс через Ошмяны рейсы будут отправляться из Минска в 9.30. Обратный рейс - в 16.00.

Также ежедневно в Каунас из Минска будут выезжать автобусы в 7.30 с остановками в Ошмянах, Вильнюсе и Вевисе. Обратный рейс из Каунаса – в 16.00.

Также на сайте «Минсктранса» можно ознакомиться с условиями въезда в Литву и Польшу.





Фото: PublicCo, Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram