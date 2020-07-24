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Лукашенко признался: бригады спецназначения созданы для защиты его власти

24.07.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко отметил, что воинские части в Марьиной Горке и в Уручье хорошо подготовлены для недопущения эскалации внутри страны



Напомним, сегодня Лукашенко находится в Пуховичском районе.

При посещении 5-й отдельной бригады спецназначения он отметил, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, сообщает БелТА.

Выступая перед военнослужащими в Марьиной Горке, он сказал, что бригада здесь особая. 

«У нас в Вооруженных Силах два таких подразделения: ваша бригада и механизированная бригада в Уручье. И в те времена, когда я служил в армии офицером, это были особые подразделения. И когда мне пришлось более десятка лет тому назад определяться и выбирать бригады двойного назначения, я остановился на этих двух подразделениях», - подчеркнул он.

Также он рассказал, что после 2010 года нужно было определяться, какие Вооруженные Силы нужны, поэтому Лукашенко, по его словам, решил, что ему понадобятся подготовленные бойцы в запасе. Нежелательно, конечно, чтобы пришлось прибегать к Вооруженным Силам. Но всякое может быть. Примером тому являются США.

Лукашенко подчеркнул, что американский президент в некоторых штатах вывел армию на улицу. «То, что происходит сегодня в США, во-первых, в мире никто не ожидал. Во-вторых, это тяжелая катастрофа для всего мира. Если президент США выдержит это давление, это будет хороший знак и для нас. Потому что если наклонится, а не дай бог, рухнет эта империя, миру будет несладко», - думает глава государства.

Лукашенко отметил, что воинские части в Марьиной Горке и в Уручье хорошо подготовлены для недопущения эскалации внутри страны.


Президентом отмечены слова госсекретаря о том, что любые войны в наше время начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. 

«На майдан, если своих нет - у нас маловато «майданутых», их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», - добавил Лукашенко.

Он сказал, что это происходило во многих странах, например, в Ливии, Ираке, Сирии. 
 
 
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Лукашенко отметил, что воинские части в Марьиной Горке и в Уручье хорошо подготовлены для недопущения эскалации внутри страны
 
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