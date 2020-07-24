Лукашенко: всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций

Источник материала: ОНТ

Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов и демонстраций. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко сообщил во время посещения 5-й отдельной бригады спецназначения. Об этом пишет БелТА.

Выступая перед воинским коллективом, Президент подчеркнул, что бригада в Марьиной Горке особая.

«У нас в Вооруженных Силах два таких подразделения: ваша бригада и механизированная бригада в Уручье. И в те времена, когда я служил в армии офицером, это были особые подразделения. И когда мне пришлось более десятка лет тому назад определяться и выбирать бригады двойного назначения, я остановился на этих двух подразделениях», - сообщил Александр Лукашенко.





«Когда мне пришлось определяться, какие Вооруженные Силы нам надо, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в Вооруженных Силах. На всякий случай. Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным Силам. Но всякое может быть. Примером тому являются США», - сказал Президент.

Он напомнил о ситуации за рубежом, в частности, что американскому лидеру Дональду Трампу пришлось в некоторых штатах вывести на улицу армию для подавления беспорядков.

«То, что происходит сегодня в США, во-первых, в мире никто не ожидал. Во-вторых, это тяжелая катастрофа для всего мира. Если Президент США выдержит это давление, это будет хороший знак и для нас. Потому что если наклонится, а не дай бог, рухнет эта империя, миру будет несладко», - выразил свое мнение Александр Лукашенко.

Он оценил состояние воинских частей в Марьиной Горке и Уручье в Минске, отметив, что те хорошо подготовлены и могут не допустить эскалации внутри страны.

«Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании. - прим. БелТА) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», - отметил Президент.

Он отметил, что подобный сценарий был уже реализован в целом ряде стран, в том числе в Ливии, Ираке, Сирии. «Стало только хуже. Это управляемый хаос», - сказал Александр Лукашенко.





Фото: БелТА

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