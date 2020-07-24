Цепкало вынужден был покинул Беларусь вместе с детьми

Источник материала: Ежедневник

Экс-претендент на президентский пост Валерий Цепкало уехал из страны ночью. Сейчас находится в Москве вместе с детьми.

Его жена, Вероника Цепкало, осталась в Беларуси, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" источник из окружения политика.

"Валерий Цепкало вынужден был покинуть территорию Беларуси и уехал вчера ночью с детьми", - заявил источник.

Он утверждает, что такое решение Цепкало принял после того, как "его детей пытались забрать из школы".

Собеседник также сообщил, что Вероника Цепкало, которая осталась в Беларуси и входит в структуру объединенного штаба трех политиков в пользу кандидата в президенты Светланы Тихановской "сегодня сделает официальное заявление по этому поводу".

Вероника Цепкало подтвердила, что ее муж вместе с детьми вынужден был уехать из Беларуси.

"Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам", - сказала Цепкало, которую цитирует портал tut.by.

"Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просили учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав", - сообщила она.