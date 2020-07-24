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Цепкало вынужден был покинул Беларусь вместе с детьми
24.07.2020 14:08 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Экс-претендент на президентский пост Валерий Цепкало уехал из страны ночью. Сейчас находится в Москве вместе с детьми.
Его жена, Вероника Цепкало, осталась в Беларуси, сообщил агентству
"Валерий Цепкало вынужден был покинуть территорию Беларуси и уехал вчера ночью с детьми", - заявил источник.
Он утверждает, что такое решение Цепкало принял после того, как "его детей пытались забрать из школы".
Собеседник также сообщил, что Вероника Цепкало, которая осталась в Беларуси и входит в структуру объединенного штаба трех политиков в пользу кандидата в президенты Светланы Тихановской "сегодня сделает официальное заявление по этому поводу".
Вероника Цепкало подтвердила, что ее муж вместе с детьми вынужден был уехать из Беларуси.
"Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам", - сказала Цепкало, которую цитирует портал tut.by.
"Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просили учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав", - сообщила она.
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Экс-претендент на президентский пост Валерий Цепкало уехал из страны ночью. Сейчас находится в Москве вместе с детьми.
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