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Чемпионат Беларуси по велоспорту на треке стартовал в Мозыре и Наровле: команда «Минска» выиграла смешанную эстафету

24.07.2020 14:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по велоспорту на треке стартовал в Мозыре и Наровле: команда «Минска» выиграла смешанную эстафету

Чемпионат Беларуси по велоспорту на треке стартовал в Мозыре и Наровле. Смешанную эстафету выиграла команда «Минска».

Золото завоевали Анна Терех, Ангелина Краско, Алина Абраменко, Сергей Попок, Василий Белявский и Сергей Шевченко. Второе место у команды Витебской области. Третье место – у брестчан.  Сегодня соревнования продолжатся индивидуальными гонками на время. Завершится чемпионат Беларуси групповыми гонками, которые состоятся в воскресенье

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Теги: Минск
 
 
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Чемпионат Беларуси по велоспорту на треке стартовал в Мозыре и Наровле. Смешанную эстафету выиграла команда «Минска». Золото завоевали Анна Терех, Ангелина...
 
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