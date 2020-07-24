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Чемпионат Беларуси по велоспорту на треке стартовал в Мозыре и Наровле: команда «Минска» выиграла смешанную эстафету
Источник материала: ОНТ
Чемпионат Беларуси по велоспорту на треке стартовал в Мозыре и Наровле. Смешанную эстафету выиграла команда «Минска».
Золото завоевали Анна Терех, Ангелина Краско, Алина Абраменко, Сергей Попок, Василий Белявский и Сергей Шевченко. Второе место у команды Витебской области. Третье место – у брестчан. Сегодня соревнования продолжатся индивидуальными гонками на время. Завершится чемпионат Беларуси групповыми гонками, которые состоятся в воскресенье
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Чемпионат Беларуси по велоспорту на треке стартовал в Мозыре и Наровле: команда «Минска» выиграла смешанную эстафету
Чемпионат Беларуси по велоспорту на треке стартовал в Мозыре и Наровле. Смешанную эстафету выиграла команда «Минска». Золото завоевали Анна Терех, Ангелина...
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