Чемпионат Беларуси по велоспорту на треке стартовал в Мозыре и Наровле: команда «Минска» выиграла смешанную эстафету

Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по велоспорту на треке стартовал в Мозыре и Наровле. Смешанную эстафету выиграла команда «Минска».

Золото завоевали Анна Терех, Ангелина Краско, Алина Абраменко, Сергей Попок, Василий Белявский и Сергей Шевченко. Второе место у команды Витебской области. Третье место – у брестчан. Сегодня соревнования продолжатся индивидуальными гонками на время. Завершится чемпионат Беларуси групповыми гонками, которые состоятся в воскресенье

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