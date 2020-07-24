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Алехно высказался о Бузовой и музыкальных вкусах

24.07.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Певец откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
А как так получилось, что профнепригодные артисты, которых бы даже близко к микрофону не подпустили, сегодня кумиры миллионов? Бузова – она разве исполнительница? Но тем не менее, она сегодня звучит из каждого утюга.

Руслан Алехно, певец:
Но это временно.

Руслан Алехно: «Во время пандемии понял, что это время для меня лично настолько благоприятное»

Вадим Щеглов:
При этом она зарабатывает огромное количество денег, в отличие от тех, кто закончил консерваторию.

Руслан Алехно:
Ну таких, как я.

Вадим Щеглов:
Это справедливо?

Руслан Алехно:
Я настолько не парюсь на этот счёт. Вообще. Сколько зарабатывает Бузова. Я знаю одно: что то поколение, тем люди, которые приходят на мои концерты, они не пойдут к Бузовой.

Вадим Щеглов:
Я тоже парюсь не потому что – сколько зарабатывает Бузова. Я парюсь от того, что у такого «творчества» есть поклонники, их немало. Это какое поколение?

Руслан Алехно:
Наше с тобой.

Вадим Щеглов:
Нет, это не наше с тобой. Я же переживаю за тех, кто идёт за нами.

Алехно высказался о Бузовой и музыкальных вкусах

Руслан Алехно:
За тех, кто идёт за нами – это другое поколение. Для них я уже, наверное, старый какой-нибудь певец. Может, для кого-то и ретро-певец, с моими песнями. Это другое поколение, они воспитаны по-другому. Понимаешь, это не мы с тобой.

Вадим Щеглов:
А вот как привить вкус?

Руслан Алехно:
Со мной идут те люди – вот они растут со мной, взрослеют, у них дети взрослеют и так далее. Вкус привить невозможно. Как привить вкус? Ты можешь навязать вкус? Не можешь навязать вкус. Привить вкус ты имеешь возможность с детства. Это вопрос к родителям.

Я, например, неодноуратно говорил о том, что я не хотел бы, чтобы моя дочка шла по моим стопам. Если она захочет сделать выбор в эту профессию, то, скорее всего, я ей предложу направление классическое. Неизбежно – классическая история останется всегда. Она и была.

Вот возьми «Песняров». Мне 38 лет, в этом году – 39 лет. Как «Касіў Ясь канюшыну» звучала, когда я ходил в детский сад маленьким мальчиком, я и сегодня слышу, и знаю, что и моя дочка будет слушать, и так же она будет популярной, модной музыкой.

Также в интервью Руслан Алехно рассказал:

– о «Голосе», «Народном артисте» и нужны ли в Беларуси подобные шоу

– об участии в «Евровидении»

– каково петь под «фанеру»

– о своём райдере   

– почему белорусов любят за рубежом

Смотрите 26 июля в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Руслан Алехно, Вадим Щеглов

 
 
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Певец откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:А как так получилось, что профнепригодные артисты, которых бы даже близко к...
 
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