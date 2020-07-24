







"Руководство Беларуси не допустит того, чтобы искусственно была дестабилизирована ситуация в обществе, в стране, и это привело к нестабильности государства, и вообще может привести к потере суверенитета, независимости Беларуси", - сказал Макей журналистам по итогам переговоров с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом.





Трансляцию подхода белорусское внешнеполитическое ведомство вело в своем аккаунте в Instagram.





Как подчеркнул глава МИД, любая политическая кампания - что в Латвии, что в Беларуси - "должна происходить открыто, транспарентно, справедливо".





"Но не дело, когда, скажем, такие современные методы, как социальные сети, Telegram-каналы используются для искусственного нагнетания ситуации, в частности, как сейчас в Беларуси, для подстрекательства к конкретным антиправительственным действиям, для угроз в адрес государственных служащих, членов избирательных комиссий различного уровня, для угроз против сотрудников правоохранительных органов", - подчеркнул Макей.





"Мы считаем, что такие вещи недопустимы и они должны пресекаться", - заявил он.