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Цинизм дня: желание белорусов выбрать нового президента на честных выборах Макей считает "недопустимым"

24.07.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Беларуси не допустят искусственной дестабилизации ситуации в стране на фоне выборов, поскольку она может привести к потере суверенитета и независимости, заявил министр иностранных дел Владимир Макей в пятницу в Риге.



"Руководство Беларуси не допустит того, чтобы искусственно была дестабилизирована ситуация в обществе, в стране, и это привело к нестабильности государства, и вообще может привести к потере суверенитета, независимости Беларуси", - сказал Макей журналистам по итогам переговоров с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом.

Трансляцию подхода белорусское внешнеполитическое ведомство вело в своем аккаунте в Instagram.

Как подчеркнул глава МИД, любая политическая кампания - что в Латвии, что в Беларуси - "должна происходить открыто, транспарентно, справедливо".

"Но не дело, когда, скажем, такие современные методы, как социальные сети, Telegram-каналы используются для искусственного нагнетания ситуации, в частности, как сейчас в Беларуси, для подстрекательства к конкретным антиправительственным действиям, для угроз в адрес государственных служащих, членов избирательных комиссий различного уровня, для угроз против сотрудников правоохранительных органов", - подчеркнул Макей.

"Мы считаем, что такие вещи недопустимы и они должны пресекаться", - заявил он.
 
 
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Власти Беларуси не допустят искусственной дестабилизации ситуации в стране на фоне выборов, поскольку она может привести к потере суверенитета и независимости,...
 
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