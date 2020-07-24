«Просто грация»: утонченная Светлана Ходченкова восхитила сеть

Источник материала: ОНТ

Актриса Светлана Ходченкова восхитила поклонников новым снимком, опубликованным в Instagram.

37-летняя артистка поделилась с подписчиками черно-белым фото. На снимке Ходченкова позирует в элегантном белом костюме с юбкой и лодочках на высоком каблуке. Выбранный образ подчеркнул стройную фигуру актрисы.

Пользователи сети в комментариях написали Светлане комплименты: «Просто грация», «Изысканная красота, возвышенная. Воплощение эстетики», «Вами хочется любоваться вечно», «Потрясающе красиво. Эстетика», «Как можно быть такой красивой», «Как статуэтка».

ФОТО: ru.sm.news

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