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«Просто грация»: утонченная Светлана Ходченкова восхитила сеть
Источник материала: ОНТ
Актриса Светлана Ходченкова восхитила поклонников новым снимком, опубликованным в Instagram.
37-летняя артистка поделилась с подписчиками черно-белым фото. На снимке Ходченкова позирует в элегантном белом костюме с юбкой и лодочках на высоком каблуке. Выбранный образ подчеркнул стройную фигуру актрисы.
Пользователи сети в комментариях написали Светлане комплименты: «Просто грация», «Изысканная красота, возвышенная. Воплощение эстетики», «Вами хочется любоваться вечно», «Потрясающе красиво. Эстетика», «Как можно быть такой красивой», «Как статуэтка».
ФОТО: ru.sm.news
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Актриса Светлана Ходченкова восхитила поклонников новым снимком, опубликованным в Instagram. 37-летняя артистка поделилась с подписчиками черно-белым фото. На...
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