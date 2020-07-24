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Жуткое ДТП под Скиделем, погибли трое. Что известно к этому часу? (ВИДЕО)

24.07.2020 13:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жуткое ДТП под Скиделем, погибли трое. Что известно к этому часу? (ВИДЕО)

Гродненский район. Сегодня (около 3 часов ночи) на трассе М6 недалеко от Скиделя (возле деревни Глиняны) произошло жуткое ДТП. Местом трагедии стал ремонтируемый участок дороги. Автомобилем «Мерседес» управлял 32-летний водитель. С ним ехали три пассажира. Два парня и девушка. Все жители Гродненского района.

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По предварительной информации, водитель седана выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру. От удара «Мерседес» загорелся. Работники МЧС прибыли на место происшествия в 3 часа 15 минут. Водитель, 24-х и 28-летний пассажиры были уже мертвы. Спасатели деблокировали из автомобиля 22-летнюю девушку. С многочисленными ожогами и в тяжёлом состоянии её доставили в Гродненскую больницу скорой медицинской помощи.  

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Теги: Новости
 
 
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Гродненский район. Сегодня (около 3 часов ночи) на трассе М6 недалеко от Скиделя (возле деревни Глиняны) произошло жуткое ДТП. Местом трагедии стал ремонтируемый...
 
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