Штаб Бабарико подал заявление на колумниста газеты «СБ» Муковозчика

Представитель штаба Виктора Бабарико и объединенного штаба Светланы Тихановской Мария Колесникова подала заявление в Генеральную прокуратуру, СК, Мининформ, ЦИК жалобу на материалы одиозного колумниста газеты «СБ» Андрея Муковозчика.

Колесникова отмечает, что Муковозчик систематически публикует материалы, разжигающие социальную и политическую рознь, которые содержат ложную информацию и порочащие сведения.

В своем последнем материале Муковозчик, по мнению Колесниковой, использовал оскорбительные высказывания и клевету в адрес Светланы Тихановской, а также запугивал ее сторонников, «обещая им скорую насильственную смерть». Колесникова отмечает неадекватность и преступный характер публикаций, а также высокий тираж газеты, что делает такие статьи особенно опасными. Она также призвала допустить Светлану Тихановскую к агитации в крупнейшей госураственной газете страны, на что кандидат в президенты имеет право по закону.

Напомним, что последняя статья с пространными субъективными рассуждениями Андрея Муковозчика касательно оппонентов Александра Лукашенко вышла 22 июля. В своем материале колумнист официальной газеты Администрации президента сравнивает придуманные объединенным штабом Светланы Тихановской жесты с нацистским приветствием, всех протестующих называл бандеровцами и обвиянл их в том, что им платят спонсоры.

«Хочу сказать всему нашему креативному фейсбучному классу, всем разночинцам, помогающим раздувать бунт в социальных сетях, всем мужичкам с тапком в одной руке и пивом в другой. Вы готовы к тому, что в вашей семье, в вашем доме, в вашем окружении кого-то не станет? Готовьтесь. Могут даже убить, а скорее всего, убьют обязательно - без этого бабий бунт до цветной революции не дорастет. И, скорее всего, убьют свои же: провокация для мятежа - это альфа и омега», - написал Муковозчик.