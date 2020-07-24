ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Лукашенко: всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций

24.07.2020 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Александр Лукашенко: всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций

Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня при посещении 5-й отдельной бригады специального назначения, передает корреспондент БЕЛТА.

В своем выступлении перед воинским коллективом Александр Лукашенко подчеркнул, что бригада в Марьиной Горке особая. «У нас в Вооруженных Силах два таких подразделения: ваша бригада и механизированная бригада в Уручье. И в те времена, когда я служил в армии офицером, это были особые подразделения, — отметил Президент. — И когда мне пришлось более десятка лет тому назад определяться и выбирать бригады двойного назначения, я остановился на этих двух подразделениях».

«Когда мне пришлось определяться, какие Вооруженные Силы нам надо, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в Вооруженных Силах. На всякий случай, — сказал Александр Лукашенко. — Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным Силам. Но всякое может быть. Примером тому являются США».

Белорусский лидер напомнил, что американскому Президенту пришлось в некоторых штатах вывести армию на улицу. «То, что происходит сегодня в США, во-первых, в мире никто не ожидал. Во-вторых, это тяжелая катастрофа для всего мира. Если Президент США выдержит это давление, это будет хороший знак и для нас. Потому что если наклонится, а не дай бог, рухнет эта империя, миру будет несладко», — считает он.

Александр Лукашенко: всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций

Говоря о воинских частях в Марьиной Горке и столичном Уручье, Александр Лукашенко обратил внимание, что они хорошо подготовлены, в том числе чтобы не допустить эскалации внутри страны.

«Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании. — Прим. БЕЛТА) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — отметил Президент.

Он добавил, что так было в целом ряде стран, включая Ливию, Ирак, Сирию. «Стало только хуже. Это управляемый хаос», — сказал Александр Лукашенко.

«Вы — особый отряд наших Вооруженных Сил» — Александр  Лукашенко встретился со спецназовцами в Марьиной Горке

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с воинским коллективом 5-й отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке, передает корреспондент БЕЛТА.

«Наверное, мало таких частей, где я бываю так часто. Это не случайно. Вы — особый отряд наших Вооруженных Сил. По крайней мере, я так думаю, и пока вы не разубедили меня в этих мыслях», — отметил глава государства.

Он традиционно попросил государственного секретаря Совета безопасности Андрея Равкова напомнить участникам встречи о положениях обновленной Военной доктрины, учитывающей особенности современных войн и конфликтов. «Мы три или четыре раза за мою бытность модернизировали наши Вооруженные Силы, приспосабливая их к ведению войны в современных условиях. И в 2018 году была принята новая Военная доктрина. Она определяет, как и какие войны мы будем вести, если вдруг нам придется защищать наше Отечество», — сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций

Андрей Равков отметил, что риски возникновения крупномасштабной войны и участия в ней Беларуси в настоящее время минимальны. «Это маловероятно. Более вероятно то, что мы изучали — конфликты, локальные войны, которые происходили в мире, что приводило к ним, те подводные течения, которые предшествовали этим конфликтам и войнам. Все это изучалось и заложено в Военную доктрину, — отметил госсекретарь Совбеза. — Мы на сегодня говорим с полной ответственностью, что просто так война не начнется. Она начинается заблаговременно. В первую очередь с внутренних вооруженных конфликтов, цветных революций, может быть, инспирированных извне, как это было в тех конфликтах, которые мы изучали. Поэтому мы должны к этому быть постоянно готовы».

Александр Лукашенко: всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций

Новая форма, снайперские винтовки и экспозиция об афганцах — что Александру Лукашенко показали в 5-й бригаде

Александр Лукашенко: всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций

Президент Беларуси Алекандр Лукашенко посещает сегодня 5-ю отдельную бригаду специального назначения, передает корреспондент БЕЛТА.

 

Вертолет главы государства приземлился на территории бригады, у трапа Президента по-строевому встретил министр обороны Виктор Хренин. Александр Лукашенко кратко пообщался с главой военного ведомства и затем присоединился к ожидающим его военным и чиновникам.

Александр Лукашенко: всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций

Командующий силами специальных операций Вадим Денисенко развернул перед главой государства плакат, который предусмотрительно был спрятан от лишних глаз, в том числе от журналистов, и принялся о чем-то рассказывать Президенту, порой понижая голос. Видимо, информация носила закрытый характер. Как пояснили журналистам, Александру Лукашенко доложили об организационно-штатной структуре и основных задачах бригады.

Александр Лукашенко: всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций

Затем Президент ознакомился с образцами вооружения, снаряжения и формой одежды подразделений специального назначения. Главе государства также показали несколько образцов общевойсковой формы. Он поинтересовался у военнослужащих, насколько она удобная и износостойкая. Нареканий солдаты и офицеры не высказали, отметив, что новая форма пошита из дышащей ткани, хорошо носится, кроме того, есть образцы на любую погоду. «Главное, чтобы удобно было. Я помню ту форму (старый образец. — Прим. БЕЛТА), особенно летом, — это муки грешные», — заметил Президент.

Александр Лукашенко: всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций

В бригаде Александр Лукашенко осмотрел стрелковое вооружение, которое используют отряды специального назначения: пулеметы, снайперские винтовки, автоматы, гранатометы и ракетную установку. Внимание главы государства привлекла устроенная хитрым способом система подачи боеприпасов «Викинг»: за спиной у стрелка висит рюкзак, к которому прикреплен жесткий рукав — в нем спрятана пулеметная лента. Емкость короба — 580 патронов. Они успевают пройти через ленту менее чем за минуту.

Александр Лукашенко: всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций

«То есть сбоев не дает?» — спросил Президент. Старший офицер отдела вооружения командования сил специальных операций Максим Баранов ответил, что система «Викинг» стоит на вооружении уже два года, и жалоб на нее до сих пор не было.

В музее истории и боевой славы бригады Александру Лукашенко рассказали об истории формирования 334-го отдельного отряда специального назначения, который был создан для участия в боевых действиях в Афганистане, и подвигах белорусских военнослужащих-афганцев. В состав отряда входила известная Мараварская рота, военнослужащие которой героически погибли в одном из сражений с афганскими моджахедами.

Александр Лукашенко: всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций

Музей был создан в 2004 году, в нем насчитывается 226 экспонатов, посвященных истории бригады и теме Афганской войны. Он является внештатным центром патриотического воспитания Минской области. Как рассказала библиотекарь Людмила Голубенко, которая проводит экскурсии по музею, у школьников после просмотра экспозиции часто меняется мировоззрение, и они покидают выставку полные впечатлений.

«Для подготовки настоящих спортсменов здесь есть все» — Александру  Лукашенко показали новый бассейн в Марьиной Горке

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Пуховичский район ознакомился с инфраструктурой недавно построенного в Марьиной Горке бассейна «Аквамарин», передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко: всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций

«Для того чтобы не просто кувыркаться, а были настоящие спортсмены, здесь есть все», — сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций

Президент подчеркнул, что бассейн должен оказывать не только услуги для населения, но и готовить перспективных пловцов для национальной команды, чтобы в будущем из них смогли сделать настоящих рекордсменов. При этом он заметил, что в Минске ни один бассейн не является дотационным.

Александр Лукашенко: всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций

Губернатор Минской области Александр Турчин рассказал главе государства о строительстве в регионе других объектов социальной инфраструктуры: школ, поликлиник и больниц, спортивных комплексов. В частности, строится школа в агрогородке Занарочь Мядельского района. Александр Турчин рассчитывает, что объект будет введен к 1 сентября и на открытие сможет приехать Президент.

«Если построишь за этот срок, то придется приехать», — ответил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций
Александр Лукашенко: всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций

Источник: БелТА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня при посещении 5-й отдельной
 
Новости дня
Новости разные
 
Штаб Бабарико подал заявление на колумниста газеты «СБ» Муковозчика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика