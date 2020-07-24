Александр Лукашенко: всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций

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Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня при посещении 5-й отдельной бригады специального назначения, передает корреспондент БЕЛТА.

В своем выступлении перед воинским коллективом Александр Лукашенко подчеркнул, что бригада в Марьиной Горке особая. «У нас в Вооруженных Силах два таких подразделения: ваша бригада и механизированная бригада в Уручье. И в те времена, когда я служил в армии офицером, это были особые подразделения, — отметил Президент. — И когда мне пришлось более десятка лет тому назад определяться и выбирать бригады двойного назначения, я остановился на этих двух подразделениях».

«Когда мне пришлось определяться, какие Вооруженные Силы нам надо, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в Вооруженных Силах. На всякий случай, — сказал Александр Лукашенко. — Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным Силам. Но всякое может быть. Примером тому являются США».

Белорусский лидер напомнил, что американскому Президенту пришлось в некоторых штатах вывести армию на улицу. «То, что происходит сегодня в США, во-первых, в мире никто не ожидал. Во-вторых, это тяжелая катастрофа для всего мира. Если Президент США выдержит это давление, это будет хороший знак и для нас. Потому что если наклонится, а не дай бог, рухнет эта империя, миру будет несладко», — считает он.





Говоря о воинских частях в Марьиной Горке и столичном Уручье, Александр Лукашенко обратил внимание, что они хорошо подготовлены, в том числе чтобы не допустить эскалации внутри страны.

«Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании. — Прим. БЕЛТА) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — отметил Президент.

Он добавил, что так было в целом ряде стран, включая Ливию, Ирак, Сирию. «Стало только хуже. Это управляемый хаос», — сказал Александр Лукашенко.

«Вы — особый отряд наших Вооруженных Сил» — Александр Лукашенко встретился со спецназовцами в Марьиной Горке

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с воинским коллективом 5-й отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке, передает корреспондент БЕЛТА.

«Наверное, мало таких частей, где я бываю так часто. Это не случайно. Вы — особый отряд наших Вооруженных Сил. По крайней мере, я так думаю, и пока вы не разубедили меня в этих мыслях», — отметил глава государства.

Он традиционно попросил государственного секретаря Совета безопасности Андрея Равкова напомнить участникам встречи о положениях обновленной Военной доктрины, учитывающей особенности современных войн и конфликтов. «Мы три или четыре раза за мою бытность модернизировали наши Вооруженные Силы, приспосабливая их к ведению войны в современных условиях. И в 2018 году была принята новая Военная доктрина. Она определяет, как и какие войны мы будем вести, если вдруг нам придется защищать наше Отечество», — сказал Александр Лукашенко.





Андрей Равков отметил, что риски возникновения крупномасштабной войны и участия в ней Беларуси в настоящее время минимальны. «Это маловероятно. Более вероятно то, что мы изучали — конфликты, локальные войны, которые происходили в мире, что приводило к ним, те подводные течения, которые предшествовали этим конфликтам и войнам. Все это изучалось и заложено в Военную доктрину, — отметил госсекретарь Совбеза. — Мы на сегодня говорим с полной ответственностью, что просто так война не начнется. Она начинается заблаговременно. В первую очередь с внутренних вооруженных конфликтов, цветных революций, может быть, инспирированных извне, как это было в тех конфликтах, которые мы изучали. Поэтому мы должны к этому быть постоянно готовы».







Новая форма, снайперские винтовки и экспозиция об афганцах — что Александру Лукашенко показали в 5-й бригаде







Президент Беларуси Алекандр Лукашенко посещает сегодня 5-ю отдельную бригаду специального назначения, передает корреспондент БЕЛТА.

Вертолет главы государства приземлился на территории бригады, у трапа Президента по-строевому встретил министр обороны Виктор Хренин. Александр Лукашенко кратко пообщался с главой военного ведомства и затем присоединился к ожидающим его военным и чиновникам.





Командующий силами специальных операций Вадим Денисенко развернул перед главой государства плакат, который предусмотрительно был спрятан от лишних глаз, в том числе от журналистов, и принялся о чем-то рассказывать Президенту, порой понижая голос. Видимо, информация носила закрытый характер. Как пояснили журналистам, Александру Лукашенко доложили об организационно-штатной структуре и основных задачах бригады.





Затем Президент ознакомился с образцами вооружения, снаряжения и формой одежды подразделений специального назначения. Главе государства также показали несколько образцов общевойсковой формы. Он поинтересовался у военнослужащих, насколько она удобная и износостойкая. Нареканий солдаты и офицеры не высказали, отметив, что новая форма пошита из дышащей ткани, хорошо носится, кроме того, есть образцы на любую погоду. «Главное, чтобы удобно было. Я помню ту форму (старый образец. — Прим. БЕЛТА), особенно летом, — это муки грешные», — заметил Президент.





В бригаде Александр Лукашенко осмотрел стрелковое вооружение, которое используют отряды специального назначения: пулеметы, снайперские винтовки, автоматы, гранатометы и ракетную установку. Внимание главы государства привлекла устроенная хитрым способом система подачи боеприпасов «Викинг»: за спиной у стрелка висит рюкзак, к которому прикреплен жесткий рукав — в нем спрятана пулеметная лента. Емкость короба — 580 патронов. Они успевают пройти через ленту менее чем за минуту.





«То есть сбоев не дает?» — спросил Президент. Старший офицер отдела вооружения командования сил специальных операций Максим Баранов ответил, что система «Викинг» стоит на вооружении уже два года, и жалоб на нее до сих пор не было.

В музее истории и боевой славы бригады Александру Лукашенко рассказали об истории формирования 334-го отдельного отряда специального назначения, который был создан для участия в боевых действиях в Афганистане, и подвигах белорусских военнослужащих-афганцев. В состав отряда входила известная Мараварская рота, военнослужащие которой героически погибли в одном из сражений с афганскими моджахедами.





Музей был создан в 2004 году, в нем насчитывается 226 экспонатов, посвященных истории бригады и теме Афганской войны. Он является внештатным центром патриотического воспитания Минской области. Как рассказала библиотекарь Людмила Голубенко, которая проводит экскурсии по музею, у школьников после просмотра экспозиции часто меняется мировоззрение, и они покидают выставку полные впечатлений.

«Для подготовки настоящих спортсменов здесь есть все» — Александру Лукашенко показали новый бассейн в Марьиной Горке

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Пуховичский район ознакомился с инфраструктурой недавно построенного в Марьиной Горке бассейна «Аквамарин», передает корреспондент БЕЛТА.





«Для того чтобы не просто кувыркаться, а были настоящие спортсмены, здесь есть все», — сказал Александр Лукашенко.





Президент подчеркнул, что бассейн должен оказывать не только услуги для населения, но и готовить перспективных пловцов для национальной команды, чтобы в будущем из них смогли сделать настоящих рекордсменов. При этом он заметил, что в Минске ни один бассейн не является дотационным.





Губернатор Минской области Александр Турчин рассказал главе государства о строительстве в регионе других объектов социальной инфраструктуры: школ, поликлиник и больниц, спортивных комплексов. В частности, строится школа в агрогородке Занарочь Мядельского района. Александр Турчин рассчитывает, что объект будет введен к 1 сентября и на открытие сможет приехать Президент.

«Если построишь за этот срок, то придется приехать», — ответил Александр Лукашенко.





