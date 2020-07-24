Кроссовер BMW X7 получил спецверсию Dark Shadow Edition, которая появится и на рынке ТС

Источник материала: Tut.by

Компания BMW представила лимитированную версию кроссовера X7 под названием Dark Shadow Edition, которая получила характерный темный декор на кузове и в интерьере. Над оформлением такого «паркетника» работали специалисты подразделения BMW Individual.





Среди главных особенностей X7 Dark Shadow Edition — окрашенный в «Морозный Арктический Серый металлик» кузов (позже он появится в списке опций для остальных X7, а также моделей X5 и X6), отделанные черным хромом решетка радиатора, рамки боковых стекол, стойки кузова, ножки наружных зеркал и патрубки выхлопной системы M Sport. Черное матовое покрытие нанесено и на 22-дюймовые легкосплавные диски.





В салоне — отделка кожей Merino черного и синего цвета с контрастной прострочкой, обивка потолка алькантарой, а также декоративные планки черного цвета с алюминиевыми вставками и вставка под «черный рояльный лак» на центральном тоннеле и названием спецверсии.





Чтобы подчеркнуть эксклюзивный статус особой комплектации, в компании выпустят X7 Dark Shadow Edition ограниченным тиражом в 500 единиц. Часть из них попадет и на рынок ТС — это 40 экземпляров X7 M50d с трехлитровым дизелем (400 л.с. и 760 Нм крутящего момента) и 20 бензиновых X7 M50i с 4,4-литровым V8 (530 л.с. и 750 Нм).





В компании уже определились и с ценами — в России они стартуют от 11 810 000 рублей (около 165 тысяч долларов по текущему курсу) за дизельную модификацию. Бензиновый вариант X7 Dark Shadow Edition оценивается в 11 970 000 рублей (без малого 167 тысяч долларов). Старт производства кроссоверов из спецсерии запланирован на август.