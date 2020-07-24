Чемпионат Италии по футболу: римский «Лацио» обыграл «Кальяри»

Источник материала: ОНТ

В матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу римский «Лацио» обыграл «Кальяри» – 2:1. Чиро Иммобиле забил свой 31-й мяч в сезоне.

«Удинезе» с таким же счетом был сильнее «Ювентуса». Гости открыли счет в концовке первого тайма: отличился Матайс де Лигт. Хозяева восстановили равновесие после точного удара Илии Несторовского. Победу «Удинезе» принёс гол Сесо Фофана в компенсированное время. «Ювентус» упустил шанс досрочно оформить чемпионский титул.

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