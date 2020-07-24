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Валерий Цепкало с детьми уехал в Россию

24.07.2020 14:44 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Участник предвыборной гонки-2020 Валерий Цепкало был вынужден покинуть Беларусь, забрав своих детей. По словам Вероники Цепкало, бывшего главу ПВТ планировали задержать, а ее - лишить родительских прав и забрать детей.

Как пишет TUT.BY со ссылкой на супругу Валерия Цепкало Веронику, семья получили информацию из достоверных источников о планируемом задержании Валерия по надуманному поводу.

«Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просила учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав. Именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Беларуси, потому что мы видим реальную угрозу и опасность», — сказала Вероника Цепкало, отметив, что она сама остается в Беларуси.

«Я в Беларуси, я со своими боевыми подругами, моими соратницами Светланой и Марией», — заявила Вероника Цепкало.

Напомним, что ранее кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской удалось вывезти своих детей из страны. Она заявила, что они находятся в безопасности - в Евросоюзе вместе с бабушкой. 
 

 
 
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Участник предвыборной гонки-2020 Валерий Цепкало был вынужден покинуть Беларусь, забрав своих детей. По словам Вероники Цепкало, бывшего главу ПВТ планировали...
 
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