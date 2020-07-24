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Валерий Цепкало с детьми уехал в Россию
Источник материала: БДГ
Участник предвыборной гонки-2020 Валерий Цепкало был вынужден покинуть Беларусь, забрав своих детей. По словам Вероники Цепкало, бывшего главу ПВТ планировали задержать, а ее - лишить родительских прав и забрать детей.
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«Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просила учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав. Именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Беларуси, потому что мы видим реальную угрозу и опасность», — сказала Вероника Цепкало, отметив, что она сама остается в Беларуси.
«Я в Беларуси, я со своими боевыми подругами, моими соратницами Светланой и Марией», — заявила Вероника Цепкало.
Напомним, что ранее кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской
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Участник предвыборной гонки-2020 Валерий Цепкало был вынужден покинуть Беларусь, забрав своих детей. По словам Вероники Цепкало, бывшего главу ПВТ планировали...
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