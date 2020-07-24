Валерий Цепкало с детьми уехал в Россию

Участник предвыборной гонки-2020 Валерий Цепкало был вынужден покинуть Беларусь, забрав своих детей. По словам Вероники Цепкало, бывшего главу ПВТ планировали задержать, а ее - лишить родительских прав и забрать детей.

Как пишет TUT.BY со ссылкой на супругу Валерия Цепкало Веронику, семья получили информацию из достоверных источников о планируемом задержании Валерия по надуманному поводу.

«Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просила учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав. Именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Беларуси, потому что мы видим реальную угрозу и опасность», — сказала Вероника Цепкало, отметив, что она сама остается в Беларуси.

«Я в Беларуси, я со своими боевыми подругами, моими соратницами Светланой и Марией», — заявила Вероника Цепкало.