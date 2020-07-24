ИМНС по Слуцкому району напоминает о налоге за сдачу помещений

Источник материала: Слуцк Город

Инспекция МНС Республики Беларусь по Слуцкому району напоминает о необходимости уплаты налога при долговременной сдаче жилых и нежилых помещений.

При наличии в собственности жилого помещения физическое лицо вправе сдать его гражданам внаем на длительный срок как целиком, так и по комнатам, то есть предоставлять его во владение и пользование на основании договора найма жилого помещения, продолжительность которого превышает 15 дней.

— Хотелось бы сразу отметить, что такая деятельность не относится к предпринимательской деятельности. В то же время Налоговый кодекс Республики Беларусь предусматривает, что физические лица, получающие доходы от сдачи жилых помещений, являются плательщиками подоходного налога с физических лиц в фиксированной сумме (далее - подоходный налог). При этом размеры данных ставок не зависят от размера получаемого дохода, указанного в соответствующем договоре, — рассказала заместитель начальника инспекции - начальник управления налогообложения физических лиц Прушак Ирина Михайловна.

Договор найма жилого помещения частного жилищного фонда граждан (далее - договор найма) должен быть составлен в письменной форме и зарегистрирован в местном исполнительном и распорядительном органе.

Форма договора найма утверждена законодательно, бланки можно взять в местном исполнительном и распорядительном органе, либо самостоятельно распечатать с официального интернет-сайта Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь www.nalog.gov.by раздел «Налогообложение физических лиц – Формы документов, предоставляемые физическими лицами в налоговые органы – Договор аренды жилого помещения частного жилищного фонда граждан».

В течение 5 дней с даты регистрации договора найма местный исполнительный и распорядительный орган направит копию договора найма в налоговый орган по месту жительства физического лица, сдающего жилое помещение на длительный срок.

Впервые подоходный налог необходимо заплатить на следующий же день после предоставления жилого помещения внаем. Затем налог уплачивается ежемесячно не позднее 1-го числа месяца, за который осуществляется уплата подоходного налога.

При этом неважно, оформлен ли договор найма так, как требует законодательство, зарегистрирован ли он - налог все равно платить обязательно.

Если договор найма заключен не с первого числа или расторгнут не последним числом месяца, то подоходный налог рассчитывается пропорционально количеству дней сдачи жилья в таком месяце.

Что касается сдачи внаем гражданам на длительный срок нежилого помещения, находящегося в собственности физического лица, например гаража, то в таком случае в письменной форме заключается договор аренды (субаренды) нежилых помещений, который необходимо зарегистрировать в местном исполнительном и распорядительном органе. В таком случае, физические лица, получающие доходы от сдачи нежилых помещений, также являются плательщиками подоходного.