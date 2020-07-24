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Сергей Варивода: Оправдал ли надежды 140-й Указ?

24.07.2020 16:16 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Доходы бюджета от льготного ввоза автомобилей инвалидами и многодетными не компенсируют спад поступлений от автодилеров.

       Это следует из сравнительного анализа статистики Белстата и автомобильной ассоциации БАА.

       Согласно данным Белстата за январь-май 2020 года в страну ввезено 37 777 легковых автомобилей (код ТН ВЭД 8703). Как новых, так и бывших в употреблении, ввезенных как физическими, так и юридическими лицами. Рост составил всего 3,1% к соответствующему периоду прошлого года (сппг).

       С учетом уже опубликованных данных БАА за июнь и текущего состояния авторынка в июле можно смело утверждать, что на данный момент общий импорт легковых автомобилей «ушел в минус» относительно сппг и по итогам 2020 года ввоз автомобилей в Беларусь впервые с 2017 года снизится.

       Частично падающий импорт легковых автомобилей компенсируется растущим внутренним автопроизводством. Однако местное производство легковушек в 2020 году не спасет общий рынок от спада. Под общим рынком в данном материале понимается совокупный первичный импорт и внутреннее производство без учета последующих вторичных перепродаж.

       Не удивительно. Экономика снова падает, доходы граждан стагнируют, банковские ставки на запредельном уровне, а настроения потребителей никудышные.

       К слову, на потребительские настроения влияет не только фактор неопределенности, связанный с предстоящими президентскими выборами и, самое главное, отношением избранного Президента страны к экономике, частному бизнесу, среднему классу после выборов, но и неразрывно связанные с этим событием сильнейшие девальвационные ожидания.

       Эти ожидания нарастают и в моменте обеспечат рост продаж легковых автомобилей. Июль в итоге может оказаться не так уж и плох. Но в условиях отсутствия фундаментальных факторов роста рынка, это означает лишь смещение будущего спроса на текущий период. Зима будет холодной.

       Обвал на рынке не бывает бесконечным. В отсутствие новых сильных шоков, которые могут привести к существенной девальвации валюты или массовым дефолтам, рынок дилерских продаж будет находиться «на дне» около полугода с последующим медленным восстановлением от уровней «- 40-50%» к уровням «-20-30%» к сппг. На большее до конца первого квартала следующего года рассчитывать не приходится.

       Прогноз может быть как улучшен, так и ухудшен в зависимости от действий законодателя по регулированию ввоза легковых автомобилей в страну. Начиная с 2014 года в стране наблюдалась устойчивая тенденция по увеличению доли дилерских продаж новых автомобилей. Перелом произошел в мае прошлого года, после принятия пресловутого 140-го Указа Президента, предоставившего льготы при ввозе автомобилей из-за пределов Таможенного союза инвалидам 1-й и 2-й группы и многодетным.

       Согласно все тем же данным Белстата в январе-мае 2020 года ввоз гражданами легковых автомобилей из-за пределов ЕАЭС, в основном бывших в употреблении, вырос на 320%! В абсолютных цифрах такой ввоз, например, в мае составил 1757 легковых автомобилей, что сопоставимо с квартальным ввозом гражданами из-за пределов ЕАЭС до вступления в силу Указа № 140. И это в период тотально закрытых границ!

       Для сравнения, продажи новых автомобилей дилерами БАА в мае снизились на 54%, а ввоз легковых автомобилей из Российской Федерации упал на 37,4% к прошлому году.

       Данных о ввозе автомобилей с льготной растаможкой по Указу № 140 Государственный таможенный комитет не публикует. Как, впрочем, и Минфин не публикует отчет об исполнении бюджета в разрезе статьи, учитывающей доходы республиканского бюджета от льготного ввоза автомобилей.

       Напомним, что плановые доходы по 140-му Указу должны составить в текущем году 200 млн. рублей. По моим расчетам, для этого должно быть ввезено не менее 30 тысяч «льготных» автомобилей, что маловероятно. Зато точно вероятно и уже очевидно, что спад налоговых платежей от автодилеров перекроет выгоду от получения доходов по Указу № 140. И это не считая потерь от неполной загрузки отечественных автопроизводителей, которые в полной мере ощущают на себе конкурентное дыхание «перекупов», освоивших инструментарий вышеназванного Указа.

       Полемика на тему «кому это выгодно» ведется давно и безрезультатно. Все точки «над i» будут расставлены, как только УГАИ МВД опубликует данные о количестве зарегистрированных на инвалидов и многодетных легковых автомобилей и снятых с учета таких автомобилей для целей последующей перепродажи.

       На мой взгляд, введение запрета на отчуждение «льготных» авто на три года и увеличение ставок утилизационного сбора на ввозимые физическими лицами легковые автомобили до уровня ставок при ввозе из-за пределов ЕАЭС вполне может обеспечить баланс интересов бюджета, автодилеров и инвалидов с многодетными. А там глядишь, дети вырастут, а тут и срок моратория на отчуждение истечет.

       Я оптимист. И думаю, что решение по 140-му Указу не за горами. Сами знаете какими…

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доходы бюджета от льготного ввоза автомобилей инвалидами и многодетными не компенсируют спад поступлений от автодилеров.
 
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