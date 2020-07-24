Генпрокуратура обвинила Виктора Бабарико в новом преступлении: каком на этот раз

Источник материала: KYKY

Генпрокуратура Беларуси заявила, что вяснились новые факты нарушения закона Виктором Бабарико. Ему предъявили новое обвинения, передает TUT.by.

«Собранные по делу к настоящему времени доказательства – показания свидетелей и других обвиняемых, вещественные доказательства, иные документы и носители информации, полученные в ходе исполнения запросов об оказании правовой помощи от иностранных правоохранительных органов, дали основание для изменения и дополнения предъявленного обвинения. В связи с чем 24 июля 2020 года ему предъявлено новое обвинение», – говорится в заявлении Генпрокуратуры.

«В частности, действия Бабарико В.Д. по получению от представителей коммерческих структур незаконных денежных вознаграждений в общей сумме более 28 миллионов рублей и их распределению среди руководства ОАО «Белгазпромбанк», совершенные им как должностным лицом – председателем правления данного банка, переквалифицированы с ч.2 ст.431 на ч.3 ст. 430 УК как принятие должностным лицом для себя материальных ценностей в особо крупном размере в составе организованной группы», – сообщили прокуроры.