Спартакиада «Лето со спортом!» продолжается

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Летние каникулы в самом разгаре – а это значит, что у юных ганцевчан впереди еще несколько недель активного и содержательного отдыха, организованного учреждениями образования. Одной из форм такого отдыха является летняя спартакиада, которая проводится уже не первый год, но каждый раз имеет свои особенности.









В 2020 году в рамках спартакиады командам учреждений предложено побороться за звание победителей по 7 видам спорта в разных возрастных категориях, обязательным условием участия команды является наличие в своем составе несовершеннолетнего, требующего особого педагогического внимания.

Самыми массовыми стали соревнования по подвижным играм, во время которых ребята проявили свою ловкость и спортивную сноровку в игре «Два капитана». Солнечная погода и активная поддержка болельщиков благоприятствовали проведению мероприятия, поэтому на протяжении нескольких часов на стадионе ДЮСШ Ганцевичского райисполкома раздавался детский смех и шла упорная борьба за лидерство. По итогам соревнований победу одержала команда ГУО «СШ № 3 г. Ганцевичи», второе место заняли ребята из ГУО «Люсинский д/с-СШ имени Якуба Коласа», третье – из ГУО «СШ № 2 г. Ганцевичи».









Следующие соревнования в рамках спартакиады, посвященные детской легкой атлетике, пройдут 31 июля.

Главный специалист отдела по образованию Ганцевичского райисполкома Оксана Рылко.

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