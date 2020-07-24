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Спартакиада «Лето со спортом!» продолжается

24.07.2020 16:24 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Летние каникулы в самом разгаре – а это значит, что у юных ганцевчан впереди еще несколько недель активного и содержательного отдыха, организованного учреждениями образования. Одной из форм такого отдыха является летняя спартакиада, которая проводится уже не первый год, но каждый раз имеет свои особенности.

Спартакиада «Лето со спортом!» продолжается
Спартакиада «Лето со спортом!» продолжается

В 2020 году в рамках спартакиады командам учреждений предложено побороться за звание победителей по 7 видам спорта в разных возрастных категориях, обязательным условием участия команды является наличие в своем составе несовершеннолетнего, требующего особого педагогического внимания.

Самыми массовыми стали соревнования по подвижным играм, во время которых ребята проявили свою ловкость и спортивную сноровку в игре «Два капитана». Солнечная погода и активная поддержка болельщиков благоприятствовали проведению мероприятия, поэтому на протяжении нескольких часов на стадионе ДЮСШ Ганцевичского райисполкома раздавался детский смех и шла упорная борьба за лидерство. По итогам соревнований победу одержала команда ГУО «СШ № 3 г. Ганцевичи», второе место заняли ребята из ГУО «Люсинский д/с-СШ имени Якуба Коласа», третье – из ГУО «СШ № 2 г. Ганцевичи».

Спартакиада «Лето со спортом!» продолжается
Спартакиада «Лето со спортом!» продолжается

Следующие соревнования в рамках спартакиады, посвященные детской легкой атлетике, пройдут 31 июля.

Главный специалист отдела по образованию Ганцевичского райисполкома Оксана Рылко.


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Летние каникулы в самом разгаре – а это значит, что у юных ганцевчан впереди еще несколько недель активного и содержательного отдыха,
 
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