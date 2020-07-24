|
БМЗ проиграл иск российскому поставщику
Источник материала: Партизан
Арбитражный суд Новгородской области вынес решение о взыскании с Белорусского металлургического завода в пользу российского Боровичского завода «Полимермаш» 375,6 тыс. российских рублей. В том числе 370 тыс. основного долга, 5,6 тыс. неустойки, а также 3,3 тыс. возмещения расходов по уплате госпошлины.
Предметом судебного спора стала неоплата БМЗ поставленной нагревательной плиты стоимостью 370 тыс. российских рублей ($5,2 тыс.). В суде БМЗ признал факт получения товара, однако убыточная деятельность предприятия не позволила ему рассчитаться с поставщиком даже с учетом того, что размер платежа небольшой.
По условиям договора купли-продажи за нарушение сроков оплаты БМЗ обязан уплатить поставщику неустойку в размере 0,01% стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки, но не более 3% его стоимости.
Примечательно, что ни ответчик, ни истец на судебное заседание не явились.
Данные открытой финансовой отчетности БМЗ свидетельствуют о том, что выручка предприятия в первом квартале сократилась на 10% к уровню аналогичного периода 2019 года. При этом предприятие сработало с убытком в размере 122,5 млн рублей.
Тем не менее официально БМЗ рапортует о высоких оборотах: за январь — июнь на экспорт поставлено более 36 тыс. тонн конструкционного проката на $19,3 млн. Почти 96% этой продукции было реализовано в странах Европейского союза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Арбитражный суд Новгородской области вынес решение о взыскании с Белорусского металлургического завода в пользу российского Боровичского завода «Полимермаш»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)