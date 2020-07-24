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ФК "Барселона" готовит масштабное обновление состава, продаст 12 игроков

24.07.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Барселона" готовит масштабное обновление состава, каталонский клуб готов продать 12 игроков, сообщает Прессбол со ссылкой на испанский ресурс Marca.



Из тех, кто входит в нынешний состав команды, это Нето, Нелсон Семеду, Самюэль Умтити, Хуниор Фирпо, Иван Ракитич, Артуро Видаль, Усман Дембеле и Мартин Брэйтуэйт.

Также "Барселона" намерена продать Карлеса Аленью, Рафинью, Жан-Клера Тодибо и Филиппе Коутиньо, которые вернутся из аренд.
 
 
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"Барселона" готовит масштабное обновление состава, каталонский клуб готов продать 12 игроков, сообщает Прессбол со ссылкой на испанский ресурс Marca.
 
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