Что с Северинцем и когда он выйдет на свободу?

tut.by Политик Павел Северинец уже полтора месяца отбывает арест в изоляторе на Окрестина. На днях появилась информация, что его выпустят 22 июля, но этого не произошло, пишет





Единственная возможность узнать хоть что-нибудь о нем — поговорить с другими задержанными, которые пересекались с политиком в ЦИП или ИВС.





Александр Мосейчук — участник велопробега солидарности. 9 июля его задержали на автовокзале, когда он собирался поехать на свадьбу к сестре.





— Думаю, меня выслеживали, приехали за мной специально на вокзал, — говорит Александр. — В отделении милиции сказали, что я принял участие в несанкционированном мероприятии — был на Октябрьской с другими велосипедистами, кружил по площади, хлопал в ладоши. За это мне в итоге дали семь суток и отправили на Окрестина.





По словам собеседника, его и других велосипедистов распределили в «вонючие камеры».





— Вши, бездомные, — объясняет Александр. — Я и еще один велосипедист спали на полу, нам матрасы не выдали, они были только у бездомных. А нам говорили, что для нас нет матрасов, а потом вообще ничего не отвечали.





Постельное белье тоже не выдавали, там твое постельное белье — это то, что на тебе надето и бутылка с водой под голову вместо подушки. В камере ночью горел свет. На просьбу погасить охранники говорили, что выключатель сломался. Хорошо, что у меня было с собой две маски. Одну надел на глаза, вторую на лицо.





Администрация пытается стравить задержанных с «политическими», всем ухудшают условия, мол, смотрите, кто виноват, что у вас свет всю ночь горит, что вас на прогулку не выводят. Но это не действует ни на бродяг, ни на пьяниц, нормальные там все ребята, все понимают.





Двое суток, вспоминает собеседник, он провел в карцере. В том самом, где до этого сидел Павел Северинец.





— За что? Не знаю, никто прямо не объяснял. Я даже не сразу понял, что это карцер. Подумал, может, это просто новая камера, мне уже охранники объяснили, что это. И, честно говоря, после нескольких ночей с бездомными там было даже лучше. Единственное, там нет воды, вообще никакой. Хочешь попить — проси у охранника, хочешь смыть в туалете — проси у охранника, они выдают бутылку с водой из-под крана.





Александр одно время сидел с сокамерниками Павла Северинца, от них удалось узнать некоторые подробности.





— Павла изолируют, чтобы он не пересекся с «политическими». Даже когда 15 июля завезли десятки ребят, когда уже активистов стали содержать с активистами, к Северинцу все равно никого не допустили. Но он держится молодцом. Выдержать ему помогают его христианские убеждения. Знаю, что ему постоянно дают протоколы из разных РУВД, чтобы навешать на него новые сутки. К Павлу все задержанные относятся хорошо, бывало, буйных к нему на пару часов заводили, но это было разово, в целом его поддерживают все ребята.









Что касается питания, то, по словам Александра, первые дни еда была несносная: пресный суп из воды и гречки, котлеты из хлебных сухарей.





— Но с каждым днем ситуация улучшалась, в котлетах появилось мясо. Как я потом понял, просто люди завалили милицию и прокуратуру жалобами, и это хоть немного помогло.





Ранее глава минской милиции Иван Кубраков заявлял, что была проведена проверка по фактам многократных жалоб в СМИ на условия содержания в изоляторах на Окрестина.





Информация о том, что административно задержанных не выводят на прогулки, что им не выдают матрацы и постельное белье, по словам Кубракова, не подтвердилась.